Похудевшая до 17 кг жительница Барнаула вновь стала героиней «Пусть говорят»

Жительница Барнаула Кристина Корягина в погоне за красотой и стройной фигурой девять лет голодала. Она попросила помощи в эфире передачи «Пусть говорят», пишет Starhit.

Ранее историей 26-летней жительницы Барнаула Кристины Корягиной поделилась блогер Мария Кохно. По словам Кристины, вес начал резко снижаться лет в 9. Потом в 11 классе ситуация усугубилась: девушка весила в районе 28−30 кг. В университете вес таял с еще большей скоростью.

Кристина отучилась в магистратуре, у нее два красных диплома юриста. Она почти год отработала по профессии, а потом заболела. Девушка не просто не в силах работать, но даже не может справиться с бытовыми делами без помощи мамы.

В программе «Пусть говорят» выяснилось, что многие известные персоны страдали от анорексии. Кристине Корягиной и ее родителям дали немало советов о том, как начать питаться и выздороветь. Близкие Кристины надеются, что она захочет жить и сможет принять свое новое тело.

Эксперты же пришли к мнению, что девушке нужно лечь в больницу и обратиться за помощью к специалистам.

В комментариях к выпуску программы многие пользователи поддерживают Кристину и желают ей старейшего выздоровления.

Справка

Нервная анорексия — расстройство приема пищи, характеризующееся значительно сниженным весом тела, преднамеренно вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса.