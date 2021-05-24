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Потребитель

Природный газ добрался до алтайского села с поэтическим названием Новоперуново

В селе Новоперуново Тальменского района началось строительство распределительного газопровода, сообщает 24 мая региональный минстрой.

Газификация в Тальменском районе.
Газификация в Тальменском районе.
Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края. Пресс-служба.

Общая протяженность объекта составит 9 км, а стоимость распределительного газопровода — 16,7 млн рублей.

Если учесть, что к нему сумеют подключиться жители 195 домов, то получается что стоимость газа для одного домовладения по бюджетным затратам составит около 85 тыс. рублей.

В минстрое подчеркнули, что срок окончания строительства объекта и ввода газопровода в эксплуатацию — 2023 год. В настоящее время завершен геодезический этап работ, на стройку завозятся материалы.

Ранее altapress.ru сообщил, что большой «Газпром» пообещал за пять лет инвестировать в газификацию Алтайского края 60 млрд рублей.

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