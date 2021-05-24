Природный газ добрался до алтайского села с поэтическим названием Новоперуново

Общая протяженность объекта составит 9 км, а стоимость распределительного газопровода — 16,7 млн рублей.

Если учесть, что к нему сумеют подключиться жители 195 домов, то получается что стоимость газа для одного домовладения по бюджетным затратам составит около 85 тыс. рублей.

В минстрое подчеркнули, что срок окончания строительства объекта и ввода газопровода в эксплуатацию — 2023 год. В настоящее время завершен геодезический этап работ, на стройку завозятся материалы.

Ранее altapress.ru сообщил, что большой «Газпром» пообещал за пять лет инвестировать в газификацию Алтайского края 60 млрд рублей.