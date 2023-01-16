16 января
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Газ проведут еще в 24 населенных пункта Алтайского края

В ближайшие годы газ проведут еще в 24 населенных пункта Алтайского края, пишут на сайте регионального Минстроя.

Газ
Газ
СС0

Газ хотят провести в села Подстепное, Касмалинка, Боровлянка, Паново, Клочки, Белово и станция Ребриха.

Кроме того, работы планируют провести в Тюменцевском районе. До 2025 года хотят газифицировать села Тюменцево, Урывка, Вознесенка, Березовка, Мезенцево, Юдиха, а также поселки — Трубачево, Карповский, Сосновка и Заводской.

В Зональном районе газифицируют село Буланиха и поселок Октябрьский, в Косихинском районе — поселок Украинский, в Алтайском районе — поселок Катунь и село Ая.

В Целинном районе могут газифицировать село Бочкари, а в Топчихинском — Топчиха.

Два направления

В ведомстве уточняют, что газификацию продолжают по двум «главным направлениям». Одно из них — программа социальной догазификации. Она предполагает бесплатное подведение газа до границы земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах.

Газификация Ребрихи.
Газификация Ребрихи.
Антон Червяков

Как сообщают в ведомстве, план-график догазификации актуализировали и утвердили. В него вошли более 58 тыс. домовладений по Алтайскому краю.

Второе направление — реализация программы развития газоснабжения и газификации региона.

«Было завершено строительство одного из самых крупных газовых объектов региона „Газопровод-отвод и ГРС села Ребриха“, общая протяженность газопровода составила порядка 77 километров», — говорится на сайте алтайского Минстроя.

Ранее сообщалось, что газопроводы за сотни миллионов рублей построят на Алтае.

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