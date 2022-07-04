Газ, свет, мусор, отопление и вода. Насколько в Алтайском крае возросли тарифы с 1 июля

Как уже сообщал altapress.ru , с 1 июля увеличились тарифы на коммунальные услуги. Рост оказался ниже уровня инфляции в Алтайском крае, которая в мае достигла 18,89% (к маю 2021 года). Рассказываем, по каким тарифам жители региона будут оплачивать коммуналку.

Природный газ

Природный газ в крае подорожает на 2,5−2,7%. Решение об этом приняло краевое управление по тарифам 30 июня.

До 87-го километра. Для потребителей, получающих газ по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» (за исключением участка 87 км — граница Алтайского края), розничные цены на газ возросли с 6,83 до 7 рублей за кубометр (с НДС). Прирост — 2,5%.

Для потребителей, использующих газ для отопления (или для отопления и одновременно на другие цели) розничные цены на природный возросли с 6 826,5 до 6 996,16 рублей на 1 тыс. кубометров. Прирост — 2,5%.

Газ СС0

С 87-го километра. Для потребителей, получающих газ по газопроводу «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск» (участок 87 км — граница Алтайского края), цены изменятся с 8 до 8,22 рублей за куб. Прирост — 2,7%.

Для потребителей, использующих газ для отопления (или отопления с одновременным использованием на другие цели) с 8 000,08 до 8 219,64 рублей за 1 тыс. кубов. Прирост — 2,7%.

Рост розничных цен в управлении по тарифам объясняют увеличением оптовых цен на 3%.

Электроэнергия

Для разных категорий она возрастет на 3,8−4%. Величину тарифов смотрите в табличке.

Тарифы на электроэнергию для населения в АК. Altapress.ru

Сжиженный газ

Этот ресурс с 1 июля подорожал на 4,2−4,44%. Публикуем предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый компанией «Алтайкрайгазсервис» населению для бытовых нужд.

в баллонах без доставки до потребителя ( с газонаполнительной станции) — 34,37 рубля за килограмм;

с газонаполнительной станции) — 34,37 рубля за килограмм; в баллонах с доставкой до потребителя — 50,82 рублей за килограмм;

в баллонах с места промежуточного хранения ( склада) — 41,3 рубля за килограмм;

склада) — 41,3 рубля за килограмм; из групповых газовых резервуарных установок — 33,41 рубля за килограмм , или 78,85 рублей за кубометр.

Сжиженный газ. rst.75.ru.

Отопление

Тарифы на тепловую энергию, как вы знаете, устанавливают для каждого муниципалитета, где ее поставляют централизованно. Публикуем тарифы для трех крупнейших городов региона.

В Барнауле с 1 июля цена гигакалории составила 2241,44 рубля. Прирост — 136 рублей , или 6,6%.

или 6,6%. В Бийске — 1 982,11 рубля за «гигу». Это +135 рублей , или 7,3%.

или 7,3%. В Рубцовске гигакалорий теперь стоит 2364,43 рублей. Прирост — 4,3%.

Нагрев воды. unsplash.com

Мусор

Плата за вывоз ТКО возросла в шести мусорных зонах края, только в Алейской она не изменилась.

Так в Барнаульской зоне плата с человека возрастет на 25,5% (как для частного сектора, так и для многоквартирного). В Рубцовской — на 9,7%, в Каменской — на 5%, в Славгородский — на 3%, в Бийской — на 2,6%, в Заринской — на 20,9%.

Новые тарифы — в нашей табличке.

Плата за мусор для населения Алтайского края в 2022 году. tarif.alregn.ru

Холодная вода

Приводим новые тарифы только для жителей краевого центра.

Для всех абонентов «Барнаульского водоканала» с 1 июля плата за холодную воду возрастет 23,09 рубля до 24,02 рублей за куб. Прирост — 4%.

Причем по таким тарифам будут платить не только жители Барнаула, но и его пригородных поселков Бельмесево, Мохнатушка, Центральный, Черницк, Ягодное и Новомихайловка.

Отметим, что с 1 января в этих пригородных поселках тариф на холодную воду снизили в четыре раза — их приравняли к общегородскому. И вот с 1 июля небольшое увеличение.

Вода. Душ. unsplash.com

Водоотведение

Для потребителей «Барнаульского водоканаза» тарифа возрос с 20,05 до 20,84 рублей за кубометр. Прирост — 3,94%

По этому тарифу будут платить жители Барнаула и пригородных поселков Центральный и Лебяжье, в которых также полгода назад тариф приравняли к общегородскому.

Вывоз мусора. Минстрой АК.

Тарифы в других городах и районах

В управлении по тарифам отметили, что в 162 муниципалитетах края тарифы на холодную воду сохранятся на уровне декабря 2021 года или уже снизились с 1 января по отношению к декабрю прошлого года и расти в этом году больше не будут.

Ведомство также напоминает: при увеличение платежей за коммунальные услуги к декабрю прошлого года сверх утвержденных предельных индексов роста платы орган местного самоуправления предоставляет компенсации.

Для получения компенсаций надо обратиться в администрацию своего района или города.