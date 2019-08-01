Где искупаться и позагорать барнаульцу. Карта

На Алтае установилась аномально жаркая погода, которая продержится до 4 августа. После прохладного июля наконец-то можно накупаться и отдохнуть на пляже. Altapress.ru подготовил обзор мест, где искупаться и позагорать барнаульцу.

Пляж на острове Помазкин

Единственный бесплатный пляж в Барнауле. В этом году здесь расширили территорию, обновили песок, закупили новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины. На территории установили контейнеры для мусора и новую торговую палатку.

Адрес: Правобережный тракт, 10.

Как добраться: маршрутный автобус № 101.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле. Анна Зайкова.

Пляж «Водный мир»

Есть аттракционы, в течение купального сезона администрация планировала закупить новые шезлонги.

Адрес: Правобережный тракт, 39.

Как добраться: автобус № 112, маршрутное такси № 203, 258, 269.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цена: 50 рублей на весь день для всех.

Пляж «Солнечный»

Пляж с искусственным озером находится в 15 минутах езды от Барнаула. В стоимость посещения входят лежаки и зонтики, горки и вышка для прыжков воду, игровые спортивные площадки. На территории есть кафе.

Адрес: с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1.

Как добраться: на маршрутных такси № 202, 203, 269.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цена: 400 рублей на весь день для взрослых, 250 рублей для детей.

Летний сезон на пляже «Солнечный». предоставлено администрацией пляжа «Солнечный»

Бассейн в парк-отеле «Лесные дали»

Здесь есть спортивные развлечения (дартс, теннис, бадминтон, роликовые коньки, велосипеды), пикниковые зоны, детский батут, самокаты и электромобили.

Адрес: ул. Широкая просека, 17.

Как добраться: на трамвае № 7, автобусах и маршрутных такси до остановки «Кордон», а потом около 2 км пешком.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Цены: 350 рублей для взрослых, 250 рублей для детей от 2 до 12 лет.

Бассейны в парк-отеле «Чайка»

Работает большой открытый бассейн, рядом есть отдельный неглубокий бассейн для детей. В стоимость посещения входят раздевалки, тенты и душ. Открыты спортивные площадки, можно арендовать спортинвентарь, отдохнуть в лаунж-зонах. Для детей есть бар с безалкогольными напитками, игровая комната, батут и прочее.

Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4.

Как добраться: автобус № 2.

Время работы: с 10:00 до 22:00.

Цены: вход 500 рублей для взрослых в выходные, 300 рублей в будни; дети до 10 лет — 300 рублей в выходные, 200 рублей в будни, дети до 3 лет бесплатно.

Бассейн в парк-отеле «Чайка». chaika22.ru

Комплекс бассейнов «Пляж»

Один из самых больших искусственных водоемов в Барнауле. Глубина бассейнов до 1,8 метров, есть отдельный детский бассейн. Здесь можно бесплатно воспользоваться зонтиками, раздевалками и душем, поиграть на спортивных площадках. Работает кафе, лаунж-зоны.

Адрес: ул. Энтузиастов, 12в.

Как добраться: автобусы № 1, 10, 39, 80, 113, 114, 117, 119, 124, 126, 149, 151, 53, 60, маршрутные такси: № 6, 18, 27, 50, 51, 58, 73, 121, 144, 256, трамваи: № 2, 7, 8, 9, 10 и др.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цены: 500 рублей на весь день для взрослых (после 18 часов — 300 рублей), 250 рублей для детей до 14 лет, дети до 3 лет бесплатно.

Летние бассейны в спорткомплексе «Обь»

Открытые бассейны — два детских и один взрослый. Посетителям предлагают аренду спортивного инвентаря для плавания, услуги кафе.

Адрес: ул. Папанинцев, 96.

Как добраться: автобусы: № 1,10,19,20,24,25,35,39,53,55,109,110 (с пр. Ленина), № 2,17,57,60,108 (с пр. Красноармейского), троллейбусы: № 1,7, маршрутные такси: № 6, 27, 29, 41, 125,144 (с пр. Ленина), № 33, 47, 65, 73, 77, 203, 205, 269 (с пр. Красноармейского), трамваи: № 1, 4, 7 и др.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Цены: 170 рублей час, 600 рублей абонемент на день.

Бассейн в парке «Арлекино»

Новый бассейн в городе. Аренда лежаков уже входит в стоимость входного билета.

Адрес: улица Георгия Исакова, 149а.

Как добраться: на трамваях № 3, 5, 7, 8, 10, на автобусах № 10, 53, 60, на маршрутном такси № 6.

Время работы: с 10:00 до 20:00.

Цены: для взрослых стоит 450 рублей, детский — 250 рублей, детям до трех лет бесплатно.

Бассейн в парке «Арлекино» barnaul.org

Бассейн «Крыша»

Здесь работает небольшой бассейн глубиной около 1,5 метров. В стоимость посещения входят шезлонги, раздевалки, душ. Есть бар.

Адрес: ул. Мало-Олонская, 28 (ТЦ «Воскресенье»).

Как добраться: автобусы: № 1, 10, 19, 24, 25, 35, 40, 53, 57, 60, 110, троллейбусы: № 1,7, маршрутные такси: № 27, 29, 47, 78, 125, 144 и др.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цены: 400 рублей за день для взрослых, 200 рублей — дети от 5 до 12 лет, дети до 5 лет бесплатно. После 18 часов на вход действует 50% скидка.

Бассейн в велнес-клубе «Магис Спорт»

Работает небольшой бассейн на крыше клуба на ул. Взлетной с шезлонгами и зоной для занятий фитнесом. Туда могут попасть не только владельцы карт.

Адрес: ул. Взлетная, 25.

Как добраться: троллейбус: № 7, трамваи: № 3, 7, 10, автобусы № 17, 75, 80, 119, 126, маршрутные такси № 47, 51.

Время работы: с 6:00 до 21:00.

Цена: для взрослых 400 рублей в день, для детей до 13 лет — 200 рублей в день.

В бассейне. СС0

Бассейны фитнес-клуба «Адриатика»

Открыты три теплых бассейна: два детских и один взрослый. Посетителям предлагают тенты и зонтики, лежаки, раздевалки, душ. Работают танцпол, кафе и бар.

Адрес: ул. Попова, 167.

Как добраться: автобусы № 20, 35, 37, 137, 138, 149, маршрутные такси № 120, 121.

Время работы: с 9:00 до 20:00.

Цены: 400 рублей на весь день для взрослых, дети до 14 лет — 350 рублей, дети до 3 лет бесплатно.

Развлекательный комплекс «Планета Q»

Есть большой бассейн для взрослых и детский бассейн. Рядом — кафе. Платная парковка.

Адрес: ул. Байкальская, 47.

Как добраться: на автобусе № 2 до остановки «Борзовая заимка», а дальше пешком.

Время работы: с 10:00 до 21:00.

Цена: 500 рублей в день взрослым, 250 рублей детям с 4 до 12 лет, от 0 до трех лет — бесплатно. Вечерний тариф: с 18:00 — 250 рублей.