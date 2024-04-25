Где купить качественный гель для стирки от барнаульского производителя

С уходом иностранных компаний стало сложнее выбрать качественную бытовую химию по приемлемой цене, особенно, когда дело касается стирки. А найти нужные средства в местных супермаркетах – вообще та еще задача. В Барнауле же второй год работает собственное производство концентрированных гелей для стирки AlaStar* , которые уже зарекомендовали себя среди экспертов и покупателей: бренд стал дипломантом конкурса «100 лучших товаров России» и лауреатом «Лучший Алтайский товар- 2023» .

Коллекция концентрированных гелей для стирки AlaStar уже продается в торговых сетях «Аникс», «Быстроном», «Пакетон», «Арсенал», «Арсидом», «Моя дача» и на маркетплейсах «Озон» и Wildberries**. А также в розничных магазинах практически во всех населенных пунктах Алтайского края и Республики Алтай.

Продукция бренда AlaStar. Фото Анна Зайкова.

Теперь же к списку прибавится гипермаркет низких цен «МАЯК». На алтайских и частично на кемеровских полках этой сети по привлекательной цене будут представлены два геля: «Северное сияние» и «Райский сад». В планах — охватить и другие регионы.

Предпринимательница Ульяна Салеева развивает бренд AlaStar с 2022 года. А уже в 2023 году бренд стал лауреатом престижных конкурсов, доказав свое качество: средства успешно прошли серьезную проверку сертификатов, деклараций, протоколов испытаний, свидетельств и других необходимых документов. Специалисты подтвердили, что деликатную и эффективную стирку обеспечивает состав, который соответствует нормативам ГОСТа.

Ульяна Салеева получила признание — как эффективный производитель и стала победителем престижной премии «Менеджер года» в номинации «Чемпионам — от чемпионов». Дмитрий Лямзин.

Производитель обещает, что гели эффективно отстирывают одежду с первого раза с помощью активного комплекса энзимов – они справляются даже с самыми сложными пятнами. При этом средства не просто сохраняют первозданный цвет вещей, но и могут восстановить его. Подходят для всех видов ткани, кроме шерсти и шелка.

Гели предназначены как для использования в автоматических стиральных машинах, так и для ручной стирки – в обоих случаях – при температуре 30-60 градусов. Концентрировнная формула позволит дополнительно сэкономить: при соблюдении дозировки, одна бутылка заменит 4-5 кг стирального порошка, а в целом средства хватит на 25-33 стирки.

AlaStar стал лауреатом конкурса «Лучший Алтайский Товар 2023» и дипломантом «100 лучших товаров России». Источник: ИП Салеева У. П.

Гель эффективен в холодной воде и обладает антистатистическим эффектом. Средство «Райский сад» для любителей фруктового цветочного аромата, в то время как гель «Северное сияние» вносит нотку терпкой свежести. Это, кстати, отличительная черта бренда – стойкий и приятный аромат, который никого не оставит равнодушным!

* АлаСтар.

** Вайлдберриз.

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