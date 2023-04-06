Где купить современный доступный смарт-кроссовер

Автоцентр АНТ рекомендует познакомиться с автомобилем Chery Tiggo 4PRO, в котором достигнуто оптимальное соотношение стоимости и технических возможностей. Об особенностях этого современного смарт-кроссовера Tiggo 4PRO и специальных предложениях читайте в нашем материале.

Дизайн

Chery Tiggo 4PRO — продукт, разработанный командой профессионалов высочайшего класса. Над ним работали специалисты с мировым именем, собранные китайским автомобильным гигантом Chery Automobile. Дизайн модели сразу привлекает взгляд.

Спортивный силуэт производит впечатление маневренности и скорости. Его прекрасно дополняет большая хромированная решетка радиатора, свидетельствующая о высокой мощности. Аэродинамические обводы кузова тщательно проработаны: боковые линии профиля — четкие, поясные — подчеркивают стремительность и динамичность.

Светодиодные фары, модные задние 3-D фонари с черной окантовкой и G-образные элементы отделки дневных ходовых огней не только делают машину заметной даже при недостаточном освещении, но и прекрасно дополняют образ модели.

Хромированные декоративная поперечина и насадки на патрубки выхлопной трубы, а также другие акцентные детали — одна из изюминок Chery Tiggo 4PRO. Причем используется не только хромирование, но и яркие цветовые решения. Так, например, колесные диски акцентированы красным цветом — это придает дизайну автомобиля дополнительной энергичности.

Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

Управление

Мощность Chery Tiggo 4PRO является довольно впечатляющей для автомобилей такого класса. Атмосферный двигатель (ACTECO-II) 1.5L + CVT18 / MT5 демонстрирует хорошую тягу как на малых, так и на высоких оборотах. При этом мотор достаточно непривередлив к топливу и отлично работает на 92-м бензине.

Максимальная мощность двигателя достигает 147 л.с., максимальный крутящий момент — 210 Нм при 1750−4500 об/мин, прогревается двигатель очень быстро. Расход топлива невелик и составляет примерно 7 л/100 км. Благодаря вариатору передачи переключаются плавно.

Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

Безопасность

В Chery Tiggo 4PRO реализована многоуровневая система обеспечения безопасности водителя и пассажиров. Каркас кузова усилен и более чем на 60% состоит из высокопрочной, мало подверженной коррозии стали немецкого концерна Benteler, как и многие другие элементы автомобиля.

Системы управления также предусматривают протоколы действий в опасных ситуациях. Chery Tiggo 4PRO не теряет управляемость при пробуксовке, резких поворотах или высокой скорости, а дисковые тормоза позволяют быстро погасить движение. Благодаря проработанной подвеске машина легко и плавно преодолевает мелкие и средние неровности.

Особое внимание в Chery Tiggo 4PRO уделено детской безопасности. Здесь внедрена наиболее эффективная из существующих на данный момент система креплений детского кресла, стеклоподъемники оснащены функцией защиты от защемления, а также могут управляться дистанционно.

Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин. Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

Технологии

Разумеется, в Chery Tiggo 4PRO в полной мере используются и современные технологии. Автомобиль оборудован системами дистанционного запуска и бесключевого доступа, доступна автоматическая разблокировка замков при появлении поблизости ключа-транспондера.

Приборная панель в Chery Tiggo 4PRO цифровая. Идникаторы скорости крупные, сенсорный экран с высоким разрешением выполнен в широком формате для удобного доступа к элементам управления автомобилем.

Углы вылета и наклона руля регулируются, само рулевое колесо обтянуто нескользящей тонкой кожей. Масса регулировок имеется и у сидений. Особенно актуальным для Сибири является наличие подогрева всех кресел и руля, а также стекол, зеркал и форсунок омывателя.

Да и в целом, контроль климата в Chery Tiggo 4PRO на высоте. Автомобиль оснащен интеллектуальной двузонной системой климат-контроля, которая поддерживает в салоне максимально комфортную атмосферу.

Где можно пройти тест-драйв

Чем сто раз услышать — лучше один раз попробовать самому. Официальный дилер CHERY в Алтайском крае — Автоцентр АНТ — приглашает всех желающих на тест-драйв Chery Tiggo 4PRO.

В Автоцентре АНТ действуют максимально выгодные условия приобретения: Скидки могут достигать до 800 тысяч.

Рассрочка 0% до 78 месяцев .

Цена на автомобиль Chery Tiggo 4PRO — от 1659900 с учётом скидок по программам трейд-ин и кредитной программе «Chery легко».

Смарт-кроссовер Chery Tiggo 4PRO. Фото: Дмитрий Лямзин.

Автоцентр АНТ — официальный дилер CHERY в Алтайском крае.

Павловский тракт, 249Е (рядом с ТЦ МОСКВА)

+73852230050

chery-ant22.ru

vk.com/chery_ant22

t.me/chery_ant22

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