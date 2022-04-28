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Где приобрести лабораторное оборудование по заводским ценам

Торгово производственная компания «Трастинвест» является официальным дилером и представителем крупнейших ведущих отечественных и зарубежных производителей лабораторного оборудования. Всё это позволяет нашим заказчикам приобретать качественное оборудование по ценам заводов-изготовителей.

ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»

Уже более 17 лет наша компания специализируется на поставках современного, надежного и точного лабораторного оборудования, а так же аналитических приборов, лабораторной мебели и посуды для комплексного решения задач контроля качества продукции в лабораториях, вплоть до оснащения лаборатории «под ключ».

Осуществляем комплексные поставки различного лабораторного оборудования для зерноперерабатывающей и пищевой промышленности.

Также осуществляем поставки широкого ассортимента общелабораторного оборудования и лабораторной мебели и посуды. Только весов у нас представлено около 400 вариантов, от складских и автомобильных до аналитических.

ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»
ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»
ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»
ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»
ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»
ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»

ООО ТПК «ТРАСТИНВЕСТ»

+7 (3852) 99-21-21

www.trastinvest.ru

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