Где приобрести лабораторное оборудование по заводским ценам

Уже более 17 лет наша компания специализируется на поставках современного, надежного и точного лабораторного оборудования, а так же аналитических приборов, лабораторной мебели и посуды для комплексного решения задач контроля качества продукции в лабораториях, вплоть до оснащения лаборатории «под ключ».
Осуществляем комплексные поставки различного лабораторного оборудования для зерноперерабатывающей и пищевой промышленности.
Также осуществляем поставки широкого ассортимента общелабораторного оборудования и лабораторной мебели и посуды. Только весов у нас представлено около 400 вариантов, от складских и автомобильных до аналитических.