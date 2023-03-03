3 марта
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Потребитель

Где скачать самые популярные игры на смартфон?

Популярность мобильных игр объяснить несложно — с помощью смартфона, который всегда находится под рукой, можно скрасить время ожидания в общественном транспорте, в очереди в поликлинике или в любом другом месте. Новые игры на андроид выходят практически ежедневно, поэтому отследить их бывает непросто. Расскажем, как не пропустить последние обновления в мире мобильных игр.

Геймер.
Геймер.
Фото: freepik, автор vector4stock.

Один из лучших порталов с мобильными играми 2023

Если вы — поклонник мобильных игр, отследить самые последние и интересные новинки непросто, поскольку актуальные релизы появляются почти каждый день. Также, в поисках ответа на популярный вопрос, касающийся того, во что поиграть, зависит от того какое тематическое направление нравится именно вам.

Популярные типы игр:

  • гонки — покоряйте трассы, тюнингуйте машины и открывайте все новые локации;
  • головоломки — регулярное прохождение тренирует мозг, память и когнитивные способности;
  • аркады — благодаря разнообразию тематик, вы легко подберете оптимальный для вас вариант;
  • RPG (РПГ, компьютерные ролевые игры) — в этом разделе можно найти ролевые игры, стратегии и прочее, позволяющие погрузиться в удивительные и отлично детализированные миры;
  • экшен —в разделе вы найдете игры, которые развивают скорость реакции, тактические навыки, что позволяет покорять все более сложные уровни;
  • спортивные игры — подраздел, который понравится тем, кто увлекается футболом, хоккеем, рыбалкой и т.д.;
  • стратегии — экономические, военные, классические и другие популярные виды стратегий;
  • симуляторы — позволяют «перевоплотиться» в животное, водителя танка или подводного обитателя (варианты есть на любой вкус).

Отследить последние новинки и приложения для вашего смартфона можно на портале Android-Station (андроид-стейшн, подробнее — чуть ниже).

Где скачать игры на мобильный?

Последние новинки разных жанров в огромном разнообразии вы найдете здесь: https://android-station.ru/rpg. На портале представлены сотни игр самых разных видов, скачать которые на ваше андроид устройство можно бесплатно. Процесс максимально прост и автоматизирован, поэтому с задачей справится даже новичок.

С каждым годом производители выпускают все более совершенные мобильные игры. Они отличаются потрясающей графикой, продуманностью миров и интересным функционалом. Выбирайте то, что по душе именно вам!

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