Где скачать самые популярные игры на смартфон?

Популярность мобильных игр объяснить несложно — с помощью смартфона, который всегда находится под рукой, можно скрасить время ожидания в общественном транспорте, в очереди в поликлинике или в любом другом месте. Новые игры на андроид выходят практически ежедневно, поэтому отследить их бывает непросто. Расскажем, как не пропустить последние обновления в мире мобильных игр.

Один из лучших порталов с мобильными играми 2023

Если вы — поклонник мобильных игр, отследить самые последние и интересные новинки непросто, поскольку актуальные релизы появляются почти каждый день. Также, в поисках ответа на популярный вопрос, касающийся того, во что поиграть, зависит от того какое тематическое направление нравится именно вам.

Популярные типы игр:

гонки — покоряйте трассы , тюнингуйте машины и открывайте все новые локации;

тюнингуйте машины и открывайте все новые локации; головоломки — регулярное прохождение тренирует мозг , память и когнитивные способности;

память и когнитивные способности; аркады — благодаря разнообразию тематик , вы легко подберете оптимальный для вас вариант;

вы легко подберете оптимальный для вас вариант; RPG ( РПГ , компьютерные ролевые игры) — в этом разделе можно найти ролевые игры , стратегии и прочее , позволяющие погрузиться в удивительные и отлично детализированные миры;

РПГ компьютерные ролевые игры) — в этом разделе можно найти ролевые игры стратегии и прочее позволяющие погрузиться в удивительные и отлично детализированные миры; экшен —в разделе вы найдете игры , которые развивают скорость реакции , тактические навыки , что позволяет покорять все более сложные уровни;

которые развивают скорость реакции тактические навыки что позволяет покорять все более сложные уровни; спортивные игры — подраздел , который понравится тем , кто увлекается футболом , хоккеем , рыбалкой и т.д.;

который понравится тем кто увлекается футболом хоккеем рыбалкой и т.д.; стратегии — экономические , военные , классические и другие популярные виды стратегий;

военные классические и другие популярные виды стратегий; симуляторы — позволяют «перевоплотиться» в животное , водителя танка или подводного обитателя ( варианты есть на любой вкус).

Отследить последние новинки и приложения для вашего смартфона можно на портале Android-Station (андроид-стейшн, подробнее — чуть ниже).

Где скачать игры на мобильный?

Последние новинки разных жанров в огромном разнообразии вы найдете здесь: https://android-station.ru/rpg. На портале представлены сотни игр самых разных видов, скачать которые на ваше андроид устройство можно бесплатно. Процесс максимально прост и автоматизирован, поэтому с задачей справится даже новичок.

С каждым годом производители выпускают все более совершенные мобильные игры. Они отличаются потрясающей графикой, продуманностью миров и интересным функционалом. Выбирайте то, что по душе именно вам!