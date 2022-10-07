Вкусно и тепло. 8 мест, где можно выпить глинтвейн в Барнауле

На вынос
На вынос продают гранатовый глинтвейн — в составе гранатовый сок, пряности, апельсин. Стоимость варьируется от 119 до 149 рублей в зависимости от объема напитка.
Адреса: ЦУМ, торговые центры «Весна», «Огни», «Арена», Galaxy, «Алтай», «Европа», пр. Красноармейский, 4 («Мария-Ра» на пл. Спартака), ТЦ Park (Новоалтайск)
В «Ренуаре» подают глинтвейн с тапиокой* за 240 рублей. Помимо тапиоки в него входит виноградный сок, специи, брусника.
Адреса: пр. Ленина, 60 (здесь можно полноценно посидеть), пр. Ленина, 10 (ТЦ «Ультра», есть несколько столиков), пр. Красноармейский, 51а (ТOЦ «Гулливер-Парк», здесь только барная стойка)
Справка
Тапиока — зернистый крахмалистый продукт, получаемый из корней маниока. Высококалорийная и легко усваиваемая пища, широко употребляемая в тропических странах.
В этой сети, пожалуй, самый большой выбор: можно взять напиток с мандарином и грейпфрутом, с виноградом и ежевикой, а также с черешней и сакурой. Глинтвейны делают на основе вишневого сока с вареньем «Масала». А вот цены придется уточнить на месте.
Адреса: ул. Балтийская, 53, ул. С. Ускова, 33, ЦУМ, торговые центры «Праздничный», «Огни», «Норд-Вест», «Гулливер-Парк»
Посидеть
За 240 рублей можно взять глинтвейн классический, клюквенный, вишневый или яблочный. Объем напитка — 400 мл.
Адрес: ул. Балтийская, 23
Безалкогольный глинтвейн здесь стоит 195 рублей за объем 330 мл. Больше в меню информации о напитке нет.
Адрес: пр. Ленина, 57 (ЦУМ)
«Рождественский» напиток в этой кофейне стоит 190 рублей. Что в составе, придется уточнить на месте.
Адреса: пр. Ленина, 57 (ЦУМ), ул. Мерзликина, 8б
Безалкогольный глинтвейн можно купить за 250 рублей — состав в меню не уточняется.
Адрес: ул. Льва Толстого, 30
Здесь подают красный и белый глинтвейн — 200 мл за 240 рублей.
Адрес: ул. Интернациональная, 72