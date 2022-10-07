Вкусно и тепло. 8 мест, где можно выпить глинтвейн в Барнауле

Промозглая осенняя погода портит настроение, а самый быстрый способ его поднять — съесть или выпить чего-нибудь вкусного и согревающего. И хоть до Рождества еще далеко, под такую погоду идеально подойдет традиционный для этого праздника напиток — глинтвейн. Традиционно его делают на вине, но altapress.ru нашел 8 мест, в меню которых есть безалкогольные глинтвейны.