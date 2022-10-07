7 октября
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Потребитель

Вкусно и тепло. 8 мест, где можно выпить глинтвейн в Барнауле

Промозглая осенняя погода портит настроение, а самый быстрый способ его поднять — съесть или выпить чего-нибудь вкусного и согревающего. И хоть до Рождества еще далеко, под такую погоду идеально подойдет традиционный для этого праздника напиток — глинтвейн. Традиционно его делают на вине, но altapress.ru нашел 8 мест, в меню которых есть безалкогольные глинтвейны.

Глинтвейн.
Глинтвейн.
Spisnytlev.no

На вынос

1
Kennedy’s Coffee

На вынос продают гранатовый глинтвейн — в составе гранатовый сок, пряности, апельсин. Стоимость варьируется от 119 до 149 рублей в зависимости от объема напитка.

Адреса: ЦУМ, торговые центры «Весна», «Огни», «Арена», Galaxy, «Алтай», «Европа», пр. Красноармейский, 4 («Мария-Ра» на пл. Спартака), ТЦ Park (Новоалтайск)

Мини-кофейня Kennedy`s Coffee.
Мини-кофейня Kennedy`s Coffee.
архив сети мини-кофеен Kennedy`s Coffee
2
Renoir Coffee

В «Ренуаре» подают глинтвейн с тапиокой* за 240 рублей. Помимо тапиоки в него входит виноградный сок, специи, брусника.

Адреса: пр. Ленина, 60 (здесь можно полноценно посидеть), пр. Ленина, 10 (ТЦ «Ультра», есть несколько столиков), пр. Красноармейский, 51а (ТOЦ «Гулливер-Парк», здесь только барная стойка)

Справка

Тапиока — зернистый крахмалистый продукт, получаемый из корней маниока. Высококалорийная и легко усваиваемая пища, широко употребляемая в тропических странах.

Renoir Coffee
Renoir Coffee
Алина Паутова
3
Coffee Like

В этой сети, пожалуй, самый большой выбор: можно взять напиток с мандарином и грейпфрутом, с виноградом и ежевикой, а также с черешней и сакурой. Глинтвейны делают на основе вишневого сока с вареньем «Масала». А вот цены придется уточнить на месте.

Адреса: ул. Балтийская, 53, ул. С. Ускова, 33, ЦУМ, торговые центры «Праздничный», «Огни», «Норд-Вест», «Гулливер-Парк»

Посидеть

4
Кофейня Sweeter

За 240 рублей можно взять глинтвейн классический, клюквенный, вишневый или яблочный. Объем напитка — 400 мл.

Адрес: ул. Балтийская, 23

Кофейня Sweeter
Кофейня Sweeter
vk.com/sweeter_barnaul
5
Кофейня «Центральная»

Безалкогольный глинтвейн здесь стоит 195 рублей за объем 330 мл. Больше в меню информации о напитке нет.

Адрес: пр. Ленина, 57 (ЦУМ)

6
FreeMan’s coffee-bar

«Рождественский» напиток в этой кофейне стоит 190 рублей. Что в составе, придется уточнить на месте.

Адреса: пр. Ленина, 57 (ЦУМ), ул. Мерзликина,

FreeMan&#039;s
FreeMan's
Алина Паутова
7
Дом-ресторан «Ясная поляна»

Безалкогольный глинтвейн можно купить за 250 рублей — состав в меню не уточняется.

Адрес: ул. Льва Толстого, 30

Ресторан “Ясная поляна”.
Ресторан «Ясная поляна».
Дмитрий Лямзин
8
Ресторан «Место пасты»

Здесь подают красный и белый глинтвейн — 200 мл за 240 рублей.

Адрес: ул. Интернациональная, 72

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