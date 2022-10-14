Где «затариваются» детскими вещами барнаульские родители

Осень — пора очередных покупок для родителей. Все готовятся к зиме и прикидывают, из чего вырос ребенок, а что еще можно поносить. Altapress.ru спросил у барнаульских мам и даже пап — где они одевают своих отпрысков.

Топ-три места, за исключением маркетплейсов, которые назвали почти все опрошенные:

«Детский мир»

Rich Family

Crockid

Татьяна , мама 2-летнего сына:

Часто отовариваемся в Rich Family. Много хороших вещей — таких, которые даже жалко продавать — Bungly Boo. На Wildberries заказываю иногда, но обязательно читаю отзывы. Ну и «Детский мир» по акциям!

Анна , мама 5-летнего сына и 11-месячной дочки:

Хожу в Crockid в «Пионере», там бывают хорошие ценники, но кроме верхней одежды — она там очень дорого стоит, даже учитывая, что это дисконт. Дети быстро вырастают, не вижу целесообразности тратить столько. А носки, трусы, майки, штаны там хорошего качества, и можно найти всегда.

Константин , отец 3-летней дочери:

В Rich Family есть неплохой бренд Vulpes. Берем его часто.

Юлия , мать двух сыновей 5-ти и 18-ти лет:

Ribbi Tos, Sinsay, Acoola — если скидки, можно хорошо затариться!

Дети. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Анастасия , мама дочки ( 1 год и 10 месяцев):

На сайте «Детского мира» тусуюсь. Там после ухода H&M появились аналоги. Но только в мальчишечьем отделе. Верхнюю одежду вообще беру на «Авито», чтобы не переплачивать. Малыши из нее вырастают быстрее, чем она приобретает поношенный вид. Обувь пару раз там тоже. Ещё на «Озоне» (мне он удобнее «Вайлдберриз») — там в основном не по брендам, а по характеристикам.

Иван , отец сыновей 2-х и 5-ти лет:

В «Ультре» на третьем этаже классные отделы. И Wildberries.

Ирина , мама 3-летнего сына: