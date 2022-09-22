Ради сухих поп. Топ подгузников по версии алтайских мам

Современное материнство трудно представить без одноразовых подгузников. И хотя в моду возвращается высаживание, а эко-активные мамы уже используют тканевые непромокаемые трусы, совсем без бумажных «памперсов» редко кто обходится. Altapress.ru опросил матерей региона и выяснил, во что они запаковывают детские попы.

Алтайские мамы покупают подгузники преимущественно в онлайн-магазинах, так как там обычно дешевле, чем в розницу, и бывают большие скидки. Опрошенные женщины чаще всего называли семь марок:

Joonies

Yokosun

Lovular

Moony

Kioshi

Pampers

Huggies

Алина (сын, 5 месяцев):

Сыну скоро полгода, а я все еще люблю покупать новые бренды подгузников. Считайте это хобби. При этом ни разу не покупала Pampers и Huggies. Мне сказали опытные мамы, что японские лучше всех. Оказалось, что еще есть достойные корейские и китайские марки. Что брала: Joonies Premium Soft, Goonwoo, Ёkitto, Yokosun, Lovular Giraffe, Kioshi, Mioki, Momi. «Джунисы» самые крутые: тонкие и с мягкими резиночками. Остальные расположены в порядке убывания моего восхищения. Пробовала российскую марку Babiko в «Новэксе» по приколу — больше не возьму никогда.

Наталья (дочка, 1,5 года):

Везде ищу Pikool Premium. Они прям кайфовые: мягкие, тонкие, резиночки не врезаются, в пачках нормальное количество. В основном беру их в аптеке, или на сайтах «Детский мир», Wildberries, Ozon, Аптека.ру.

Татьяна (сын, 2 года):

Сын уже не носит подгузники, но мой топ за все время был такой: Pampers premium care (только они выдерживали ночи у нас, и по цене тогда во время акций были дешевле всех других), YokoSun (тоже мягкие, приятные, без запаха, широкие, но ночь у нас не держали), Joonies (все классно, но тоже протекали). Из последних нравились Kioshi, после 24 февраля они стоили очень дешево. Но пользовались ими мало, сменили на горшок.

Алёна (сын, 8 месяцев):

Нам больше всего подошли Huggies для мальчиков Ultra Comfort (рисунок с Микки Маусом). Но все это очень индивидуально. С дочкой пользовалась «памперсами», устраивали, но это было 7−8 лет назад.

Екатерина (дочка, 1 год и 8 месяцев):

Мои любимые на данный момент — Nishoomi. Покупаю их в «Пятерочке», так как там внезапно оказалась самая приемлемая на них цена. А до того, как дочка стала ность L-XL, брала Lovular — не подводили, раздражений и протечек не было.

Ольга (сын, 10 месяцев):

Однажды попробовала марку Nappy Club (увидела промокод на хорошую скидку у блогера) — остановилась на них. Подгузники у них достойные, особенно ночные. Без дурацких расцветок, цена приемлемая. Вот только нужно заказывать через их сайт, а забирать на почте. Это забавно, но не всегда удобно.

Алеся (дочка, 5 месяцев):

Мы пользуемся Pampers Premium Care. Пробовали Huggies, японские всякие — я довольна «Памперсами». Мне нравится, что бренд глобальный, их можно купить практически везде. Беру там, где больше скидки. Проблем с протечками нет — возможно, потому, что у меня девчонка.

Василина (сын, 1 год и 9 месяцев):

Самые классные — Lovular. Особенно ночные. Но они стоят дорого, поэтому мы еще пользовались Yokosun — нормальные. А еще я покупала многоразовые подгузники, тоже вещь. До 1,5 лет вообще не протекали, сейчас бывает — из-за увеличения объема пописа.

Инна (дочка, 11 месяцев):

Люблю японские бренды: Yokosun, Mioki. Они не протекают, достаточно мягкие, приятные к телу ребенка. Брала корейские Moony — крутые, Merries — не впечатлили.

Юлия (сын, 5,5 месяцев):