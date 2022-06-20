Почему в России не производили подгузники и прокладки из местного сырья, рассказали эксперты

У «Драйлок текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых. В продажу товары поступят, скорее всего, до конца июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации.

Ранее производители этих товаров столкнулись с дефицитом сырья, которое попало под санкции Евросоюза.

Дефицит сырья

В России целлюлозу для этих предметов личной гигиены не выпускают.

«Практически весь объем производства, который осуществлялся в России, осуществлялся с использованием импортной целлюлозы, несмотря на то, что Россия — крупный экспортер целлюлозно-бумажной продукции. Основная причина заключается в том, что международные компании выстраивали производственно-логистические цепочки таким образом, как им удобно с точки зрения международной кооперации. Сейчас, когда эта международная кооперация оказалась разрушена, приходится смотреть другие варианты и искать выходы. Здесь вариантов два. Либо поставки через Турцию или Китай, то есть другая, условно говоря, логистическая схема. Или второй вариант — это возможность локализации», — цитирует bfm.ru гендиректора «InfoLine-аналитики» Михаила Бурмистрова.

С китайским импортом сейчас много проблем. И решение локализовать в России производство сырья для подгузников выглядит вполне логично.

Почему не было выпуска

Наладить выпуск такой целлюлозы пытались и раньше, но так и не наладили по экономическим причинам, сказал Иван Бирюков, директор ассоциации «АУРА-тех», объединяющей производителей товаров для пожилых и людей с ограниченными возможностями.

«У нас на протяжении последних десяти лет было много попыток и проектов по запуску в России производства этой флафф-целлюлозы именно в рулонах, но до производства это не доходило ввиду очень больших рисков с точки зрения сбыта. Дело в том, что Россия потребляет порядка 150 тыс. тонн такой целлюлозы в год, а минимальные рентабельные производственные мощности такой линии — это около 200 тыс. тонн. То есть поэтому кто-то должен был взять на себя риски запустить производство такого нишевого сегмента целлюлозной продукции, но при этом не имея гарантированного спроса, что все российские предприятия перейдут на это. И действительно, именно такой целлюлозы у нас не производили», — пояснил эксперт.

Подорожание

Подгузники для взрослых в 2021 году стоили 25,3 руб. за штуку, в марте—апреле 2022 года их цена доходила до 53,3 руб. за штуку на госзакупках, говорит Бирюков. Государственный заказ на обеспечение нуждающихся в памперсах для взрослых занимает более 70% рынка этого товара (500 млн в год).

Источник в одном из федеральных ретейлеров подтвердил РБК, что закупочные цены на памперсы и прокладки выросли с марта на 30%. С февраля цены на эти товары в среднем выросли на 20−40%.

Сильный скачок цен был в марте, когда курс превысил 120 руб. за доллар, сейчас средняя цена подгузника для взрослых — 34 руб., утверждает представитель «Фламинго».

Цифра

Годовой объем рынка одноразовых подгузников, прокладок и пеленок в России — около 4 млрд штук.