«Шапочку надень» и «Когда за вторым?»: какие фразы больше всего бесят матерей

Про холод
- «Почему без шапочки? Холодно, ветер!» (летом в +25)
- «А где носочки? Босиком холодно по полу ходить. Сами-то в тапках!»
- «Окно закрой, продует же ребенка».
Про грудное вскармливание
- «Надо к соске приучать, а то что он на груди висит. Не берет? Ты просто не умеешь ее давать».
- «После года молоко пустое (уже большой вырос/зубы же есть/а в садик как? — Нужное подчеркнуть) — надо сворачивать кормежку грудью».
- «Ты что, кофе пьешь? Сдурела? Ты же кормящая!»
- «Исхудала ты совсем, бросай его кормить, хватит ему. Я своего после двух месяцев уже на смесь перевела».
- «Водичку-то даешь? Молоко — это не вода! Это еда!»
Про прикорм
- «Кашку манную надо на ночь давать, чтоб лучше спал».
- «А вы уже картошкой его кормите? В смысле — достаточно молока? Ему уже четыре месяца!»
- «Не давай трогать еду руками — замарается!»
Про современные приспособления
- «А нельзя как-то без подгузников этих? Он же мальчик… Мой вот на горшок с трех месяцев ходил!»
- «Вас бы так посадить, я б на вас посмотрела!» (про ребенка в эрго-рюкзаке)
- «Зачем ребенка в целлофан завернули?» (про дождевик на коляске)
Про все на свете
- «Это что за мультики? Нельзя нормальные какие-нибудь? Наши, советские!»
- «Пусть немножко поорет, ничего страшного. А то потом с рук не слезет».
- «Что он так орет? Успокой его».
- «Прививки? Я бы на твоем месте подумала бы еще 100 раз. Сейчас скину несколько видео про это».
- «Когда за вторым? Один ребенок — это не ребенок».
Почему советы бесят
Мария Зейберт, клинический психолог, сооснователь «Центра психологического сопровождения родительства и детства «После родов»:
Любой непрошеный совет как бы ставит под сомнение знания и навыки того, кому его дают. Вообще интересно, что женщина после своего детства опять встречается с советами, став матерью — как будто давать совет деловой женщине как-то неуместно, а вот другой маме — это как бы забота и в ее интересах.
С детства мы изучаем свои границы и границы других, и когда кто-то посягает на нашу автономность, возникает автоматическая защита. Мамы чаще всего понимают, что совет дается из заботы к ним, но это логика — она редко помогает убрать раздражение. Наши эмоции возникают по другому механизму, который мы мало контролируем — например, в ответ на некоторые ограничения свободы выбора и поведения.
Психолог подчеркивает: зрелый человек понимает, что он будет ошибаться в жизни, и готов нести за это ответственность. Ошибки — это точки роста, которые человеку нужно пройти самому (при желании) и проверить разные «грабли», чтобы сформировать индивидуальный опыт.
Как давать советы
«Лучше никак! Если человек не просит совета — значит, он не готов его услышать, это относится вообще ко всем ситуациям в нашей жизни. И, даже если советчик очень прав, это не снижает вероятности раздражения с другой стороны», — говорит Мария Зейберт.
Если вам очень хочется посоветовать, то:
1. Спросите, хочет ли человек его услышать и будьте готовы, что вам могут отказать.
2. Предложите помощь вместо совета, это точно отразит вашу заботу. Вместо: «Тебе не стоит нервничать при ребенке», сказать: «Давай я тебе помогу его одеть».
3. Сообщите маме о том, что вы всегда готовы поддержать или поделиться опытом, в любой момент.
4. В крайнем случае совет превратить в вопрос «А носочки ты будешь надевать?», но это должно быть в доброжелательном тоне, и не на каждое действие и несогласие, иначе сразу чувствуется манипуляция, на что возникает раздражение.