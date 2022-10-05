«Шапочку надень» и «Когда за вторым?»: какие фразы больше всего бесят матерей

Советы — это то, с чем каждая мама сталкивается с первым и последующими детьми — и всегда в избытке. От бабушек до совершенно чужих людей — всякий считает своим долгом наставить женщину на путь истинный, который каждый понимает по-своему. Три барнаульские мамы — Ирина, Татьяна и Влада — рассказали altapress.ru, какие фразы их больше всего раздражают. А мы собрали из них «бесячий топ».

Про холод

«Почему без шапочки? Холодно , ветер!» ( летом в +25)

ветер!» летом в +25) «А где носочки? Босиком холодно по полу ходить. Сами-то в тапках!»

«Окно закрой , продует же ребенка».

Про грудное вскармливание

«Надо к соске приучать , а то что он на груди висит. Не берет? Ты просто не умеешь ее давать».

а то что он на груди висит. Не берет? Ты просто не умеешь ее давать». «После года молоко пустое ( уже большой вырос/зубы же есть/а в садик как? — Нужное подчеркнуть) — надо сворачивать кормежку грудью».

уже большой вырос/зубы же есть/а в садик как? — Нужное подчеркнуть) — надо сворачивать кормежку грудью». «Ты что , кофе пьешь? Сдурела? Ты же кормящая!»

кофе пьешь? Сдурела? Ты же кормящая!» «Исхудала ты совсем , бросай его кормить , хватит ему. Я своего после двух месяцев уже на смесь перевела».

бросай его кормить хватит ему. Я своего после двух месяцев уже на смесь перевела». «Водичку-то даешь? Молоко — это не вода! Это еда!»

Детское питание , бутылочка , соска. СС0.

Про прикорм

«Кашку манную надо на ночь давать , чтоб лучше спал».

чтоб лучше спал». «А вы уже картошкой его кормите? В смысле — достаточно молока? Ему уже четыре месяца!»

«Не давай трогать еду руками — замарается!»

Про современные приспособления

«А нельзя как-то без подгузников этих? Он же мальчик… Мой вот на горшок с трех месяцев ходил!»

«Вас бы так посадить , я б на вас посмотрела!» ( про ребенка в эрго-рюкзаке)

я б на вас посмотрела!» про ребенка в эрго-рюкзаке) «Зачем ребенка в целлофан завернули?» ( про дождевик на коляске)

Про все на свете

«Это что за мультики? Нельзя нормальные какие-нибудь? Наши , советские!»

советские!» «Пусть немножко поорет , ничего страшного. А то потом с рук не слезет».

ничего страшного. А то потом с рук не слезет». «Что он так орет? Успокой его».

«Прививки? Я бы на твоем месте подумала бы еще 100 раз. Сейчас скину несколько видео про это».

«Когда за вторым? Один ребенок — это не ребенок».

Мама с ребенком. СС0

Почему советы бесят

Мария Зейберт , клинический психолог , сооснователь «Центра психологического сопровождения родительства и детства «После родов»:

Любой непрошеный совет как бы ставит под сомнение знания и навыки того, кому его дают. Вообще интересно, что женщина после своего детства опять встречается с советами, став матерью — как будто давать совет деловой женщине как-то неуместно, а вот другой маме — это как бы забота и в ее интересах. С детства мы изучаем свои границы и границы других, и когда кто-то посягает на нашу автономность, возникает автоматическая защита. Мамы чаще всего понимают, что совет дается из заботы к ним, но это логика — она редко помогает убрать раздражение. Наши эмоции возникают по другому механизму, который мы мало контролируем — например, в ответ на некоторые ограничения свободы выбора и поведения.

Психолог подчеркивает: зрелый человек понимает, что он будет ошибаться в жизни, и готов нести за это ответственность. Ошибки — это точки роста, которые человеку нужно пройти самому (при желании) и проверить разные «грабли», чтобы сформировать индивидуальный опыт.

Как давать советы

«Лучше никак! Если человек не просит совета — значит, он не готов его услышать, это относится вообще ко всем ситуациям в нашей жизни. И, даже если советчик очень прав, это не снижает вероятности раздражения с другой стороны», — говорит Мария Зейберт.

Мама и ребенок. unsplash.com/