5 октября
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Жизнь

«Шапочку надень» и «Когда за вторым?»: какие фразы больше всего бесят матерей

Советы — это то, с чем каждая мама сталкивается с первым и последующими детьми — и всегда в избытке. От бабушек до совершенно чужих людей — всякий считает своим долгом наставить женщину на путь истинный, который каждый понимает по-своему. Три барнаульские мамы — Ирина, Татьяна и Влада — рассказали altapress.ru, какие фразы их больше всего раздражают. А мы собрали из них «бесячий топ».

Мама и малыш. Родительство.
Мама и малыш. Родительство.
https://unsplash.com/

Про холод

  • «Почему без шапочки? Холодно, ветер!» (летом в +25)
  • «А где носочки? Босиком холодно по полу ходить. Сами-то в тапках!»
  • «Окно закрой, продует же ребенка».

Про грудное вскармливание

  • «Надо к соске приучать, а то что он на груди висит. Не берет? Ты просто не умеешь ее давать».
  • «После года молоко пустое (уже большой вырос/зубы же есть/а в садик как? — Нужное подчеркнуть) — надо сворачивать кормежку грудью».
  • «Ты что, кофе пьешь? Сдурела? Ты же кормящая!»
  • «Исхудала ты совсем, бросай его кормить, хватит ему. Я своего после двух месяцев уже на смесь перевела».
  • «Водичку-то даешь? Молоко — это не вода! Это еда!»
Детское питание, бутылочка, соска.
Детское питание, бутылочка, соска.
СС0.

Про прикорм

  • «Кашку манную надо на ночь давать, чтоб лучше спал».
  • «А вы уже картошкой его кормите? В смысле — достаточно молока? Ему уже четыре месяца!»
  • «Не давай трогать еду руками — замарается!»

Про современные приспособления

  • «А нельзя как-то без подгузников этих? Он же мальчик… Мой вот на горшок с трех месяцев ходил!»
  • «Вас бы так посадить, я б на вас посмотрела!» (про ребенка в эрго-рюкзаке)
  • «Зачем ребенка в целлофан завернули?» (про дождевик на коляске)

Про все на свете

  • «Это что за мультики? Нельзя нормальные какие-нибудь? Наши, советские!»
  • «Пусть немножко поорет, ничего страшного. А то потом с рук не слезет».
  • «Что он так орет? Успокой его».
  • «Прививки? Я бы на твоем месте подумала бы еще 100 раз. Сейчас скину несколько видео про это».
  • «Когда за вторым? Один ребенок — это не ребенок».
Мама с ребенком.
Мама с ребенком.
СС0

Почему советы бесят

Мария Зейберт, клинический психолог, сооснователь «Центра психологического сопровождения родительства и детства «После родов»:

Любой непрошеный совет как бы ставит под сомнение знания и навыки того, кому его дают. Вообще интересно, что женщина после своего детства опять встречается с советами, став матерью — как будто давать совет деловой женщине как-то неуместно, а вот другой маме — это как бы забота и в ее интересах.

С детства мы изучаем свои границы и границы других, и когда кто-то посягает на нашу автономность, возникает автоматическая защита. Мамы чаще всего понимают, что совет дается из заботы к ним, но это логика — она редко помогает убрать раздражение. Наши эмоции возникают по другому механизму, который мы мало контролируем — например, в ответ на некоторые ограничения свободы выбора и поведения.

Психолог подчеркивает: зрелый человек понимает, что он будет ошибаться в жизни, и готов нести за это ответственность. Ошибки — это точки роста, которые человеку нужно пройти самому (при желании) и проверить разные «грабли», чтобы сформировать индивидуальный опыт.

Как давать советы

«Лучше никак! Если человек не просит совета — значит, он не готов его услышать, это относится вообще ко всем ситуациям в нашей жизни. И, даже если советчик очень прав, это не снижает вероятности раздражения с другой стороны», — говорит Мария Зейберт.

Мама и ребенок.
Мама и ребенок.
unsplash.com/

Если вам очень хочется посоветовать, то:

1. Спросите, хочет ли человек его услышать и будьте готовы, что вам могут отказать.

2. Предложите помощь вместо совета, это точно отразит вашу заботу. Вместо: «Тебе не стоит нервничать при ребенке», сказать: «Давай я тебе помогу его одеть».

3. Сообщите маме о том, что вы всегда готовы поддержать или поделиться опытом, в любой момент.

4. В крайнем случае совет превратить в вопрос «А носочки ты будешь надевать?», но это должно быть в доброжелательном тоне, и не на каждое действие и несогласие, иначе сразу чувствуется манипуляция, на что возникает раздражение.

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