31 августа
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Жизнь

Совет психолога. Как быть ленивым родителем, но развивать ребенка

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как правильно развивать ребенка?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Ребенок в очках
Ребенок в очках
СС0

Потрогать, а не посчитать

Чем младше ребенок, тем проще его развивать. Так, крохам до полугода для гармоничного формирования достаточно тактильного и зрительного контакта с родителями. Не менее важен и эмоциональный отклик от взрослого: улыбка, смех.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Вообще, раннее становление малыша должно быть основано на ведущей деятельности в этом возрасте. Таким образом, дальше, до двух с половиной лет ребенок развивается предметно-манипулятивным способом. То есть, мама и папа должны дать чаду исследовать мир через вещи. Пусть бьет половником по кастрюле, перебирает кубики и все прочее.

Иными словами, нужно создавать разный сенсорный опыт.

Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной.
Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной.
Предоставлено altapress.ru.

Классика и иностранный язык

Ребятишкам от трех лет уже стоит не только трогать, но и слушать мир. Для этого отлично подойдет классическая музыка из специальных детских подборок. Еще не забываете про книги и картины в доме. Как отмечает психолог, это хорошие варианты для «ленивых» родителей.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Малыш должен понимать, что, например, мишка существует не только в виде игрушки. Вот он на картине, вот он в книге. И все это мишка. В общем, основная родительская задача — формировать картину целостную и взаимосвязанную модель мира.

Дальше самое интересное — первые кружки и секции.

Ребенок играет в луже.
Ребенок играет в луже.
CC0

Евгения Канина,
семейный психолог:

Выбирая учреждение, ориентируетесь не на автора методики, а на способности вашей дочки или сына. Если ну не идет у ребенка иностранный язык — не надо его заставлять и перегружать.

В дальнейшем это приведет к печальным последствиям. Конечно, стоит попробовать разные направления. Но выбор делать исходя из склонностей маленького человека, а не желаний его родителей.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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