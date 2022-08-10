10 августа
﻿
Жизнь

Совет психолога. С какого возраста ребенку можно смотреть мультики и какие

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «С какого возраста ребенку можно смотреть мультфильмы и какие?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Телевизор.
Телевизор.
Открытые источники.

Со какого возраста можно

Наш эксперт ссылается на рекомендации ВОЗ, согласно которым занимать ребенка мультфильмами можно только с трех лет.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Психика двух-трехлетних малышей еще не готова к восприятию такого контента. Перемена картинок да еще и ярких — большая нагрузка на нервную систему. Хотя, зачастую родители пренебрегают этим фактом и садят годовалых детей перед телевизором.

Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной.
Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной.
Предоставлено altapress.ru.

Дальше, когда чаду исполняется три года, родители могут немного выдохнуть. На пять минут включить мультик можно. А уж когда карапузу стукнет четыре, то и на все десять минут. Но только в первой половине дня, чтобы не перевозбуждать нервную систему.

Какие мультики выбирать

Однако выбор контента не менее важен, чем время его потребления.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Малышам хорошо подойдут мультфильмы по типу «Малышариков». Дело в том, что там есть узнаваемые главные герои, выполненные в постельных тонах и в бОльших, чем второстепенные, размерах. Все задние «декорации» выполнены в реалистичном стиле. Так ребенок может ассоциировать происходящее с действительностью и не запутаться.

Если на экране будут какие-то более сложные персонажи, например, драконы ребенок просто не поймет, кто это. Смысловая нагрузка произведения должна обязательно соответствовать возрасту.

Ребенок. Башня.
Ребенок. Башня.
pixabay.com.

Детям с шести лет уже можно показывать полнометражные анимационные фильмы.

Зачем обсуждать

Собеседница настаивает: вне зависимости от возраста ребенка, родители должны обсуждать с ним мультфильмы, которые он смотрит. Что понравилось или нет и почему, какой была музыка, как поступили герои.

Через эти простые вопросы можно не только общаться с ребенком, но и повышать его интеллектуальный уровень. По мнению психолога, мультфильмы должны быть не только развлекательными, но и развивающими.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

Список мультфильмов от Евгении Каниной:

  • 3−5 лет: «Раз горох, два горох…» 1985 год, «Слон и моська» 1940 год, «Марин и его друзья. Подводные истории» 2014 год.
  • 6−9 лет: «Щенок» 2009 год, «Королевство кривых зеркал» 1963 год.
  • 10−12 лет: «Тимур и его команда» 1976 год, «Тайна третьей планеты» 1981 год, «Зверополис» 2016 год
  • 12 лет и старше: «Сережа» 1960 год, «Заплати вперед» 2000 год, «Тим Талер, или Проданный смех» 2017 год.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость