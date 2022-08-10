Совет психолога. С какого возраста ребенку можно смотреть мультики и какие

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «С какого возраста ребенку можно смотреть мультфильмы и какие?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Со какого возраста можно

Наш эксперт ссылается на рекомендации ВОЗ, согласно которым занимать ребенка мультфильмами можно только с трех лет.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Психика двух-трехлетних малышей еще не готова к восприятию такого контента. Перемена картинок да еще и ярких — большая нагрузка на нервную систему. Хотя, зачастую родители пренебрегают этим фактом и садят годовалых детей перед телевизором.

Барнаульский психолог Евгения Канина с дочерью Ариной. Предоставлено altapress.ru.

Дальше, когда чаду исполняется три года, родители могут немного выдохнуть. На пять минут включить мультик можно. А уж когда карапузу стукнет четыре, то и на все десять минут. Но только в первой половине дня, чтобы не перевозбуждать нервную систему.

Какие мультики выбирать

Однако выбор контента не менее важен, чем время его потребления.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Малышам хорошо подойдут мультфильмы по типу «Малышариков». Дело в том, что там есть узнаваемые главные герои, выполненные в постельных тонах и в бОльших, чем второстепенные, размерах. Все задние «декорации» выполнены в реалистичном стиле. Так ребенок может ассоциировать происходящее с действительностью и не запутаться. Если на экране будут какие-то более сложные персонажи, например, драконы ребенок просто не поймет, кто это. Смысловая нагрузка произведения должна обязательно соответствовать возрасту.

Ребенок. Башня. pixabay.com.

Детям с шести лет уже можно показывать полнометражные анимационные фильмы.

Зачем обсуждать

Собеседница настаивает: вне зависимости от возраста ребенка, родители должны обсуждать с ним мультфильмы, которые он смотрит. Что понравилось или нет и почему, какой была музыка, как поступили герои.

Через эти простые вопросы можно не только общаться с ребенком, но и повышать его интеллектуальный уровень. По мнению психолога, мультфильмы должны быть не только развлекательными, но и развивающими.

Семья перед телевизором. CC0

Список мультфильмов от Евгении Каниной:

3−5 лет: «Раз горох , два горох…» 1985 год , «Слон и моська» 1940 год , «Марин и его друзья. Подводные истории» 2014 год.

два горох…» 1985 год «Слон и моська» 1940 год «Марин и его друзья. Подводные истории» 2014 год. 6−9 лет: «Щенок» 2009 год , «Королевство кривых зеркал» 1963 год.

«Королевство кривых зеркал» 1963 год. 10−12 лет: «Тимур и его команда» 1976 год , «Тайна третьей планеты» 1981 год , «Зверополис» 2016 год

«Тайна третьей планеты» 1981 год «Зверополис» 2016 год 12 лет и старше: «Сережа» 1960 год , «Заплати вперед» 2000 год , «Тим Талер , или Проданный смех» 2017 год.

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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