Совет психолога. С какого возраста ребенку можно смотреть мультики и какие

Со какого возраста можно
Наш эксперт ссылается на рекомендации ВОЗ, согласно которым занимать ребенка мультфильмами можно только с трех лет.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Психика двух-трехлетних малышей еще не готова к восприятию такого контента. Перемена картинок да еще и ярких — большая нагрузка на нервную систему. Хотя, зачастую родители пренебрегают этим фактом и садят годовалых детей перед телевизором.
Дальше, когда чаду исполняется три года, родители могут немного выдохнуть. На пять минут включить мультик можно. А уж когда карапузу стукнет четыре, то и на все десять минут. Но только в первой половине дня, чтобы не перевозбуждать нервную систему.
Какие мультики выбирать
Однако выбор контента не менее важен, чем время его потребления.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Малышам хорошо подойдут мультфильмы по типу «Малышариков». Дело в том, что там есть узнаваемые главные герои, выполненные в постельных тонах и в бОльших, чем второстепенные, размерах. Все задние «декорации» выполнены в реалистичном стиле. Так ребенок может ассоциировать происходящее с действительностью и не запутаться.
Если на экране будут какие-то более сложные персонажи, например, драконы ребенок просто не поймет, кто это. Смысловая нагрузка произведения должна обязательно соответствовать возрасту.
Детям с шести лет уже можно показывать полнометражные анимационные фильмы.
Зачем обсуждать
Собеседница настаивает: вне зависимости от возраста ребенка, родители должны обсуждать с ним мультфильмы, которые он смотрит. Что понравилось или нет и почему, какой была музыка, как поступили герои.
Через эти простые вопросы можно не только общаться с ребенком, но и повышать его интеллектуальный уровень. По мнению психолога, мультфильмы должны быть не только развлекательными, но и развивающими.
Список мультфильмов от Евгении Каниной:
- 3−5 лет: «Раз горох, два горох…» 1985 год, «Слон и моська» 1940 год, «Марин и его друзья. Подводные истории» 2014 год.
- 6−9 лет: «Щенок» 2009 год, «Королевство кривых зеркал» 1963 год.
- 10−12 лет: «Тимур и его команда» 1976 год, «Тайна третьей планеты» 1981 год, «Зверополис» 2016 год
- 12 лет и старше: «Сережа» 1960 год, «Заплати вперед» 2000 год, «Тим Талер, или Проданный смех» 2017 год.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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