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Жизнь

Совет психолога. Как прекратить истерику ребенка

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Откуда берутся детские истерики и что с ними делать?». Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Какой возраст, такие и истерики

В вопросе детских «скандалов» первый (и главный) параметр, который нужно учитывать — возраст ребенка. Поскольку существуют разные этапы развития, и истерики могут быть обусловлены как раз этим фактором. Второй важный момент — разделение «выпадов» на истинные и ложные.

Первые объясняются чисто физиологическими причинами: ребенку больно, душно, жарко и так далее, поэтому он находится в состоянии крайнего нервного возбуждения. Поэтому первые истерики счастливые родители могут наблюдать уже у годовалого чада.

А вот на второй категории, — ложных истерик, следует остановиться подробнее. Они связаны с тем, что малыш пытается выстроить коммуникацию с родителями и «прощупать» их границы.

Семейный психолог Евгения Канина.
Семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Этот этап у детей наступает в три-четыре года. Истерика возникает, когда ребенок о-о-о-очень хочет что-то получить (внимание, игрушку), но у него еще не хватает саморегуляции, чтобы сообщить об этом спокойно.

Поэтому родителям важно понимать, что чадо не доводит их специально, как думают многие. До 7−9 лет ваш сын или дочь только учится общаться. А задача взрослого — помочь в этом.

Как успокоить и успокоиться

Для этого нужно научить малыша делать паузы и договариваться с мамой и папой. Годовалому чаду нужно предложить альтернативу желаемому, а у ребенка постарше поинтересоваться, какой вариант видит он. И, таким образом, прийти к общему мнению.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

Евгения Канина,
семейный психолог:

Всегда помните, что вы — взрослый человек и ответственность за то, чтобы научить маленького общаться, лежит на вас. Для этого можно использовать не только свой или чужой опыт, но и книги, мультфильмы. Иногда следует проигрывать какие-то ситуации с помощью совместной игры, сценки.

Однако не стоит забывать и про собственную «батарейку». Если вы чувствуете, что она разряжена, и у вас нет сил на объяснения, лучше остановиться на том моменте, когда ребенок успокоился. А разъяснения отложить на потом.

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Дети. Ребенок.
Дети. Ребенок.
unsplash.com

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