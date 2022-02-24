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Жизнь

Совет психолога. Как съехать от родителей раз и навсегда

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как взрослому избавиться от гиперопеки родителей?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Родители - это те же дети.
Родители - это те же дети.
fishki.net

Большой малыш

Спикер подмечает, что ответ на этот вопрос содержится в самой его формулировке. «Нужно стать взрослым», — отвечает собеседница. Но это, увы, не так-то просто. Но все-таки осуществимо.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Тут в «фишка» в том, что чрезмерный контроль выбивает из колеи и задевает только если человек еще действительно не вырос ментально и находится в роли ребенка. А нужно находиться в состоянии взрослого.

Для этого необходимо осознавать собственные границы. Понимать, как родители могут вести себя с вами, а как — нет.

Семейный психолог Евгения Канина.
Семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Никаких «наездов»

Другой важный вопрос: как обозначать пределы дозволенного.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Главное — не опускаться до обвинений. Поэтому категорически не подходят фразы в духе: «Мама, как ты уже достала!» Такое поведение позиционирует вас как ребенка.

Специалист рекомендует использовать метод «Я — высказывание».

Родители - это те же дети.
Родители — это те же дети.
fishki.net

Например: «Я чувствую раздражение, когда ты проявляешь такую заботу. Для меня это означает, что ты не видишь во мне взрослого. Мне необходимо самостоятельно принимать решения».

Крайне важно найти и признать в самом себе человека, готового брать ответственность за свою жизнь. И тогда отношение к родительской опеке начнет меняться.

В то время как сам гиперконтроль, с большой вероятностью, никуда не денется. По крайней мере, сразу. Так как людям старшего возраста меняться непросто.

Однако в силах «детей» не злиться на маму и папу за чрезмерную заботу. А принимать ее по-взрослому, учитывая свои границы.

Родители - это те же дети.
Родители — это те же дети.
fishki.net

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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