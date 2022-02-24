Совет психолога. Как съехать от родителей раз и навсегда

Большой малыш
Спикер подмечает, что ответ на этот вопрос содержится в самой его формулировке. «Нужно стать взрослым», — отвечает собеседница. Но это, увы, не так-то просто. Но все-таки осуществимо.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Тут в «фишка» в том, что чрезмерный контроль выбивает из колеи и задевает только если человек еще действительно не вырос ментально и находится в роли ребенка. А нужно находиться в состоянии взрослого.
Для этого необходимо осознавать собственные границы. Понимать, как родители могут вести себя с вами, а как — нет.
Никаких «наездов»
Другой важный вопрос: как обозначать пределы дозволенного.
Евгения Канина,
семейный психолог:
Главное — не опускаться до обвинений. Поэтому категорически не подходят фразы в духе: «Мама, как ты уже достала!» Такое поведение позиционирует вас как ребенка.
Специалист рекомендует использовать метод «Я — высказывание».
Например: «Я чувствую раздражение, когда ты проявляешь такую заботу. Для меня это означает, что ты не видишь во мне взрослого. Мне необходимо самостоятельно принимать решения».
Крайне важно найти и признать в самом себе человека, готового брать ответственность за свою жизнь. И тогда отношение к родительской опеке начнет меняться.
В то время как сам гиперконтроль, с большой вероятностью, никуда не денется. По крайней мере, сразу. Так как людям старшего возраста меняться непросто.
Однако в силах «детей» не злиться на маму и папу за чрезмерную заботу. А принимать ее по-взрослому, учитывая свои границы.
О психологе
Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».
Также несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.
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