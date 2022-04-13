13 апреля
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Жизнь

Совет психолога. Что делать с ревностью между детьми

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как быть, если старший ребенок ревнует к младшему?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина.

Ребенок.
Ребенок.
СС0

Ревнуют все

Родители могут быть спокойны. Ревность между детьми — это нормально. Но только до того момента, пока она не переходит границы.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Вообще, подобные чувства по отношению к любимому человеку довольно естественны. Будь то мама, папа, партнер или друг. У всех нас есть ощущение собственничества. Не хочется делить «своего» с кем-то другим.

Взрослые могут сколько угодно объяснять ребенку, что любят его ничуть не меньше. Поддерживать и сочувствовать. Но если ребенок уже существенно недополучил родительского тепла, это вряд ли сработает.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Барнаульский семейный психолог Евгения Канина.
Предоставлено altapress.ru.

Серьезные проблемы начинаются, если старшее чадо начинает наносить вред младшему, из-за которого ему теперь достается меньше внимания. Или начинает хулиганить, чтобы получить внимание сиюминутно, в общем, пытается сделать все, чтобы родители его заметили.

Что делать

Во-первых, нужно заметить, что ребенок ревнует и объяснить ему, что ничего страшного в этом чувстве нет

Евгения Канина,
семейный психолог:

Ни в коем случае не говорите что-то вроде: «Ну ты же братик/сестричка!». Это только усугубит ситуацию. Лучше так: «Я вижу, что тебе хочется внимания. Это нормально. Я понимаю».

Нужно обнаружить ощущение, назвать его и принять. И все это без оценок, шуток или сарказма.

Ребенок играет в луже.
Ребенок играет в луже.
CC0

Необходимо предложить старшему ребенку вариант регулярного совместного досуга. Причем такого, чтобы в это время младшего ребенка рядом не было. Например, поход в кино каждую пятницу, пока малыш у бабушки с дедушкой.

Важно, что выбирать формат времяпрепровождения нужно исходя из возраста старшего сына или дочери. Ведь 15-летнему подростку явно не нужно столько внимания от родителя, сколько необходимо пятилетнему чаду.

Евгения Канина,
семейный психолог:

Не забывайте говорить о плюсах наличия брата или сестры: «Вы всегда будете поддерживать и помогать друг другу», «У тебя теперь есть еще один друг и партнер в играх».

Еще очень важно, чтобы сами родители не пугались такой детской реакции. Чем больше эмоций юная личность узнает и проработает в раннем возрасте, тем легче ей будет во взрослом. Так что, в каком-то смысле ревность даже полезна.

Дети.
Дети.
Открытые источники в Интернете (СС0)

О психологе

Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности».

Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

Свое обращение в рубрику «Совет психолога» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов.

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