Совет психолога. Что делать с ревностью между детьми

В рубрике «Совет психолога» мы рассматриваем вопрос: «Как быть, если старший ребенок ревнует к младшему?» Отвечает барнаульский семейный психолог Евгения Канина .

Ревнуют все

Родители могут быть спокойны. Ревность между детьми — это нормально. Но только до того момента, пока она не переходит границы.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Вообще, подобные чувства по отношению к любимому человеку довольно естественны. Будь то мама, папа, партнер или друг. У всех нас есть ощущение собственничества. Не хочется делить «своего» с кем-то другим.

Взрослые могут сколько угодно объяснять ребенку, что любят его ничуть не меньше. Поддерживать и сочувствовать. Но если ребенок уже существенно недополучил родительского тепла, это вряд ли сработает.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Серьезные проблемы начинаются, если старшее чадо начинает наносить вред младшему, из-за которого ему теперь достается меньше внимания. Или начинает хулиганить, чтобы получить внимание сиюминутно, в общем, пытается сделать все, чтобы родители его заметили.

Что делать

Во-первых, нужно заметить, что ребенок ревнует и объяснить ему, что ничего страшного в этом чувстве нет

Евгения Канина,

семейный психолог:

Ни в коем случае не говорите что-то вроде: «Ну ты же братик/сестричка!». Это только усугубит ситуацию. Лучше так: «Я вижу, что тебе хочется внимания. Это нормально. Я понимаю». Нужно обнаружить ощущение, назвать его и принять. И все это без оценок, шуток или сарказма.

Ребенок играет в луже. CC0

Необходимо предложить старшему ребенку вариант регулярного совместного досуга. Причем такого, чтобы в это время младшего ребенка рядом не было. Например, поход в кино каждую пятницу, пока малыш у бабушки с дедушкой.

Важно, что выбирать формат времяпрепровождения нужно исходя из возраста старшего сына или дочери. Ведь 15-летнему подростку явно не нужно столько внимания от родителя, сколько необходимо пятилетнему чаду.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Не забывайте говорить о плюсах наличия брата или сестры: «Вы всегда будете поддерживать и помогать друг другу», «У тебя теперь есть еще один друг и партнер в играх». Еще очень важно, чтобы сами родители не пугались такой детской реакции. Чем больше эмоций юная личность узнает и проработает в раннем возрасте, тем легче ей будет во взрослом. Так что, в каком-то смысле ревность даже полезна.

Дети. Открытые источники в Интернете ( СС0)

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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