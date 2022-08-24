Совет психолога. Как отправить ребенка в школу, если он туда не хочет

Не лафа

Эксперт рекомендует говорить о школе суровую правду.

Евгения Канина,

семейный психолог:

Не надо фраз по типу: «Школа — это прекрасное место», «Там будет весело, классно и вообще лафа». Объясняйте, как есть. Что будут правила и распорядок, чтобы для ребенка происходящее в учреждении не стало шоком.

Одна из главных родительских задач — ознакомить чадо с тем, что такое школа. От уроков, где нужно 40 минут сидеть смирно — до того, как отпроситься в уборную. И подготовка к первому классу — не про чтение и письмо, а про самостоятельность и саморегуляцию.

Барнаульский семейный психолог Евгения Канина. Предоставлено altapress.ru.

Вырабатывать эти качества стоит не позже, чем за год до начала учебы. То же самое с мотивацией.

Только в семь лет

И еще одно важное предостережение от психолога: до семи лет в школу идти не надо. По мнению Евгении Каниной, до этого возраста ребенок к учебе, как правило, еще не готов в силу особенностей психики.

Вот еще несколько рекомендаций для мам и пап, чей ребенок скоро станет первоклашкой:

1. Поддерживайте авторитет педагога.

2. После того, как ребенок вернется с учебы, обсуждайте с ним день. Но не оценки и материал, а эмоции и впечатления.

3. Не требуйте идеальную домашку. Нужно оставаться для дочки или сына родителем, а не воспитателем или «надзирателем». В случае трудностей, обратитесь к учителю.

Ребенок в очках СС0

О психологе Евгения Канина — семейный психолог, практикующий с 2016 года. Окончила Алтайский государственный университет по специальности «Психология личности». Также прошла несколько курсов повышения квалификации по нейропсихологии, перинатальной психологии, сексологии и другим профессиональным областям. Автор нескольких профильных проектов и вебинаров.

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