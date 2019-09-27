Гендиректор провайдера «Дом.ru» рассказал, как будет прокладывать интернет в села Алтая

Компания «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») в ближайшие годы намерена активно развивать услугу доступа к интернету в российских селах, в том числе и в Алтайском крае. В качестве партнера в регионе на магистральных сетях рассматривается оператор «Милеком», с которым ведутся переговоры. Об этом рассказал Андрей Кузяев, гендиректор и президент компании «ЭР-Телеком» 24 сентября на выступлении перед журналистами в Перми.

Как «Дом.ru» зайдет в села Алтайского края?

Госпроект «Информационная инфраструктура», по которому планируется подключить к интернету тысячи соцобъектов по всей стране, поможет «ЭР-Телекому» сформировать технологическую базу для выхода на рынок сельского интернета.

Еще в августе стало известно, что в Алтайском крае победу в конкурсе на реализацию этого госпроекта одержала «5Джи ВайФай» (дочерняя компания АО «ЭР-Телеком» Холдинг). Сумма контракта — 1,6 млрд рублей.

На Алтае в маленьких селах улучшится интернет. предоставлено редакцией газеты «За изобилие», Алтайский район , ok.ru/gazetaalta

До 31 декабря 2021 года компания должна подключить к интернету 2275 социально значимых объектов Алтайского края. В их числе школы и колледжи (832 объекта), ФАПы (602 объекта), полицейские участки, пожарные части, отделения Росгвардии, органы местного самоуправления, избирательные комиссии (3 объекта).

Провайдер обязан обеспечить определенную скорость интернета: в городских школах — не менее 100 Мбит/c, в сельских — 50 Мбит/с, ФАПах — 10 Мбит/с, полицейских участках и Росгвардии — от 2−50 Мбит/с в зависимости от расположения каждого объекта.

В будущем предполагается, что через построенные сети можно будет подключать к интернету и частных абонентов. Целевой показатель до 2024 года — 97% домохозяйств.

Интернет. Девушка. Социальная сеть. Открытые источники в Интернете

Однако «ЭР-Телеком» на данный момент имеет развитую оптоволоконную инфраструктуру только в Барнауле. Чтобы выйти в села края ему потребуется партнер, имеющий разветвленные магистральные сети на территории региона. Оператор «Милеком», созданный в Барнауле, обладает такой сетью.

По словам Андрея Кузяева, переговоры о сотрудничестве ведутся с собственником компании Александром Гусевым. В свое время Гусев активно предлагал купить часть своих оптоволоконных каналов правительству края. Но сделка не состоялась.

Также Кузяев не исключает сотрудничество и с другими операторами — «Ростелекомом», ТТК, МТС. По условиям госконтракта, до конца 2019 года «ЭР-Телеком» обязан подключить к интернету 26% гособъектов. Кузяев заверил, что все обязательства будут выполнены.

Почему «Дом.ru» решил развиваться в селах?

По словам Андрея Кузяева, еще задолго до госпроекта «Информационная инфраструктура» провайдер «ЭР-Телеком» начал прорабатывать варианты развития интернета в сельской местности.

Андрей Кузяев,

гендиректор и президент компании «ЭР-Телеком»:

— Я хожу в походы. И года три назад, в какой-то глухой деревне, куда мы прилетели на вертолете, я увидел на каждом втором доме телевизионную спутниковую тарелку. Когда вернулся, позвонил и узнал, сколько она стоит. Оказалось — 10 тыс. рублей. Я подумал: «Ничего себе! В этой деревне у половины домов есть деньги на тарелку, стоимостью 10 тыс. рублей? Наверное, интернет нужен и жителям за пределами больших городов».

И вот уже два года «ЭР-Телеком» разрабатывает два проекта: «Загородный интернет» и «Сельский интернет». Первый для загородных поселков, второй для деревень.

В компании разработали несколько технологических решений для реализации проектов, в числе которых сети GPON («оптика до дома») и радиодоступ. Кроме интернета планировалось предоставлять и телевидение в высоком разрешении.

Андрей Кузяев , президент и гендиректор компании «ЭР-Телеком». altapress.ru

Андрей Кузяев,

гендиректор и президент компании «ЭР-Телеком»:

— И тут государство неожиданно объявляет конкурсы на подключение соцобъектов. Мы подумали: неплохая идея. Мы и так собрались выходить в села, а тут нам еще дадут 12 млрд рублей (столько «ЭР-Телеком» получил за победы в конкурсах в 13 регионах страны — прим. ред.), чтобы мы сети построили и получили клиентов!

Андрей Кузяев сообщил, что компания планирует добавить еще 10 млрд собственных средств на реализацию проекта по стране. Там, где есть партнеры, она будет сотрудничать с ними, где их нет — построит свои сети.

«Мы будем подключать крестьян, простых людей, сельхозпредприятия к интернету, мы видим в этом большой рынок, умеем это делать и станем национальным оператором в ближайшие пять лет», — заявил он.

Офис оператора «Дом.ru» ( «ЭР-Телеком») в Перми. altapress.ru

Кто еще развивает широкополосный интернет в селах Алтайского края

В селах Алтайского края интернет предоставляют два проводных оператора — «Ростелеком» (по технологиям GPON и xDSL — через телефонные линии) и новосибирский провайдер «Инетика» (GPON).

В сельской местности также работают крупные операторы мобильной связи — МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2. Доступ в интернет по радиоканалу дает алтайский провайдер «Рапир-Телеком» (по данным altapress.ru, дочерняя компания «Милекома»).