Глава СКР Бастрыкин распорядился разобраться с «Победой», не пустившей Ланового на борт самолета

Проверку должно провести Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.
В сообщении Следкома сотрудников авиакомпании назвали «равнодушными».
Светлана Петренко,
официальный представитель Следкома:
Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете. И несмотря на очевидность событий, после случившегося, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким «жестким правилам» перевозчика.
Как Ланового не пустили в самолет
14 февраля, в годовщину освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, Василий Лановой собрался полететь в этот город из Москвы на творческую встречу с ростовчанами. В столичном аэропорту при прохождении регистрации сотрудники авиакомпании «Победа» не пропустили актера на борт самолета из-за размера ручной клади.
Пока Лановой оплачивал за габаритный чемодан пошлину, регистрация на рейс закрылась и самолет в Ростов-на-Дону улетел без него.
Позже представитель «Победы» отметил, что в этой ситуации виноваты те, кто занимался организацией поездки артиста.