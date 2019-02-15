Глава СКР Бастрыкин распорядился разобраться с «Победой», не пустившей Ланового на борт самолета

Проверку должно провести Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.

В сообщении Следкома сотрудников авиакомпании назвали «равнодушными».

Светлана Петренко,

официальный представитель Следкома:

Жаль, что равнодушные сотрудники авиакомпании не пошли навстречу заслуженному и уважаемому человеку, не предложив других вариантов разрешения сложившейся ситуации, и просто отказали в перелете. И несмотря на очевидность событий, после случившегося, представители авиакомпании заявили, что виноваты помощники артиста, которые не подготовились к таким «жестким правилам» перевозчика.