Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Пока артист оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась и самолет в Ростов-на-Дону улетел без него, сообщает «Москва 24». В итоге Лановому пришлось покупать билеты на следующий рейс.
Представитель «Победы» отметил, что в этой ситуации виноваты те, кто занимался организацией поездки артиста.
«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники „Победы“, не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — заявил РИА Новости представитель перевозчика.