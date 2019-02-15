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Культура

Актера Ланового не пустили на борт «Победы»

Сотрудники авиакомпании «Победа» отказались посадить на рейс народного артиста России Василия Ланового. Причиной стал кофр, который не влез в калибратор перевозчика.

Василий Лановой в Барнауле.
Василий Лановой в Барнауле.
www.culture22.ru

Пока артист оплачивал за него пошлину, регистрация на рейс закрылась и самолет в Ростов-на-Дону улетел без него, сообщает «Москва 24». В итоге Лановому пришлось покупать билеты на следующий рейс.

Представитель «Победы» отметил, что в этой ситуации виноваты те, кто занимался организацией поездки артиста.

«Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники „Победы“, не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании», — заявил РИА Новости представитель перевозчика.

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