Глобальный сбой произошел в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

С вечера 13 марта во всем мире происходят сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram, также на неполадки жалуются пользователи мессенджера WhatsApp, пишет Газета.ru. Больше всего жалоб приходит от людей, пользующихся Facebook в России, США, Нидерландах и Бразилии.

Порядка 35% пользователей не смогли вообще зайти на сайт Facebook, еще примерно треть пользователей столкнулась с обновлением ленты новостей. Остальные 30% испытали трудности во время авторизации на сайте.

Владельцы аккаунтов Instagram жалуются на работу ленты новостей. Также треть пользователей этой соцсети испытала проблемы при авторизации и еще 18% вообще не смогли зайти на сайт.

WhatsApp также не позволяет пользователям отправлять сообщения, фото и любые другие файлы. Судя по отзывам пользователей, приложение не функционирует по всему миру.

Напомним, что ранее 13 марта происходили сбои в работе Gmail.