Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Глобальный сбой произошел в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

С вечера 13 марта во всем мире происходят сбои в работе соцсетей Facebook и Instagram, также на неполадки жалуются пользователи мессенджера WhatsApp, пишет Газета.ru. Больше всего жалоб приходит от людей, пользующихся Facebook в России, США, Нидерландах и Бразилии.

Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
Мессенджер. Telegram. WhatsApp.
ССО

Порядка 35% пользователей не смогли вообще зайти на сайт Facebook, еще примерно треть пользователей столкнулась с обновлением ленты новостей. Остальные 30% испытали трудности во время авторизации на сайте.

Владельцы аккаунтов Instagram жалуются на работу ленты новостей. Также треть пользователей этой соцсети испытала проблемы при авторизации и еще 18% вообще не смогли зайти на сайт.

WhatsApp также не позволяет пользователям отправлять сообщения, фото и любые другие файлы. Судя по отзывам пользователей, приложение не функционирует по всему миру.

Напомним, что ранее 13 марта происходили сбои в работе Gmail.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость