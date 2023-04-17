Глубокие волны. Как новый аппарат клиники «Пигмалион» помогает людям быть более гибкими и избавиться от боли

Аппаратный комплекс ударно-волновой терапии способен избавить человека от болевого синдрома при заболеваниях костей, суставов, связок. Процедура доступна пациентам центра восстановительной медицины и реабилитации « Пигмалион ». Рассказываем, как действует эта чудо-техника, и кому она поможет.

В клинике «Пигмалион» есть уникальный аппаратный комплекс Dornier Aries (Дорнье Ариес). У него есть несомненные преимущества перед подобной техникой. Он компактный, волны в нем распределяются радиально, что усиливает эффект. И главное — у него есть система интеллектуальной фокусировки, которая делает аппарат универсальным — он может использоваться при широком спектре показаний. Фокусировка, кроме того, позволяет высокоточно воздействовать лишь на пораженные участки.

Уникальная конструкция дает возможность врачу варьировать глубину проникновения ударных волн инфразвуком в большом диапазоне — от поверхностных структур до глубоко расположенных участков.

Эффективность лечения с помощью этого аппарата связана с тем, что во время сеанса в очаге поражения разрушаются патологические ткани, и активируются собственные регенеративные ресурсы организма. Таким образом пораженная ткань замещается здоровой.

Этот метод бескровный, он не требует анестезии, может использоваться амбулаторно.

Врач-физиотерапевт клиники Лариса Гоман говорит, что аппарат хорошо зарекомендовал себя при снятии миофасциального синдрома, то есть, когда «заклинило мышцу», это состояние еще называют гипертонусом.

Проходя сквозь ткани, инфразвуковые волны буквально «расправляют» мышцу, — рассказывает врач. — Более того, аппарат способен не только расслабить, но и снять программу сокращения мышцы, так что она «запоминает» свое нормальное состояние и долго способна в нем находиться. Массажист не сможет так запрограммировать.

Аппарат может избавить от кальцинатов, которые образуются при микротравмах мышц и связок. Небольшие «рубчики» приводят к тому, что опорно-двигательный аппарат постепенно теряет гибкость.

Лариса Гоман , врач-физиотерапевт клиники «Пигмалион». Фото: Анна Зайкова.

Ударно-волновая терапия способна также полностью избавить человека от пяточных шпор.

Это состояние больше характерно для возрастных женщин с большим весом, у них возникает плоскостопие, снижается эластичность связок, — говорит врач. — Этому «способствует» и неправильно подобранная обувь. Подошвенная фасция деформируется, и на месте прикрепления к пяточной кости она образует остеофит — шпору.

Аппарат ударно-волновой терапии может «разбить» это образование буквально в пыль, которая затем выведется из организма. Это подтверждается последующими рентгенологическими исследованиями.

Инфразвук может успешно применяться при профилактике и лечении разных системных заболеваний: подагры, ревматоидного или диабетического полиартрита. А также в реабилитации после различных травм разной локации.

Комплексный подход

Лариса Гоман говорит, что физиолечение — это хорошее дополнение к медикаментозной и другой терапии. В любом случае пациенту, решившему воспользоваться ударно-волновой терапией, требуется консультация профильного врача — хирурга, ортопеда, травматолога. В зависимости от показаний, учитывающих и общее состояние организма, и другие заболевания, и имеющиеся осложнения, врач-физиотерапевт определяет количество и интенсивность ударно-волновой терапии.

Курс лечения электромагнитным аппаратом ударно-волновой терапии может составлять от двух до пяти сеансов. Каждый сеанс длится 10−20 минут, а интервал между посещениями — от четырех до семи дней.

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