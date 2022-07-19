Год гарантии на ввезенную в РФ по параллельному импорту технику будут предоставлять ритейлеры

Представители ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят ретейлеры «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS, намерены предоставлять год гарантии на ввезенную в Россию по параллельному импорту сложную технику, пишут «Известия» со ссылкой на президента АКИТ Артема Соколова.

Речь идет о ввезенной без разрешения правообладателя в страну бытовой технике, смартфонах, ноутбуках и компьютерах.

В случае с маркетплейсами это также коснется устройств, закупленных компаниями самостоятельно.

Соколов отметил — сейчас при прямых поставках производитель самостоятельно устанавливает обязательства на свою продукцию перед покупателями, пишет bfm.ru. Ретейлеры могут реализовать данное право по собственному усмотрению.

Однако в случае с параллельным импортом инструкция, как и гарантийный срок на товар будут именно для той страны, из которой он ввезен в РФ. Производитель при таком раскладе уже не берет на себя обязательства обслуживать данную продукцию на территории России.

«Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей. Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя», — пояснил президент АКИТ.

Уточнения экспертов

Собеседники издания из экспертного сообщества уточняют, что предоставившие гарантию на ввезенную по параллельному импорту электронику ретейлеры будут обязаны заключить договоры с сервисными центрами о приеме устройств на ремонт или организовывать собственные СЦ.

Не исключено, что расходы на эти цели продавцы будут закладывать в стоимость товара.

В Роспотребнадзоре изданию добавили — устанавливаемый продавцами гарантийный срок на год освободит потребителей от бремени самостоятельно доказывать причины возникновения недостатков в товаре.

Также в ведомстве напомнили о праве покупателей в течение двух лет обратиться с претензиями на качество товара к продавцу в случае, если они могут доказать, что его недостатки возникли до продажи.

Между тем в Алтайском крае появился спрос на специалистов по импортозамещению.