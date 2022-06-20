Голая береза под моим окном. Насколько опасен шелкопряд и как защитить от него деревья

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Насколько они опасны

Наименее опасный из этих видов — непарный шелкопряд. Он же — и самый распространенный вредитель леса.

Лариса Капустина,

директор Центра защиты леса Алтайского края:

— Вредитель активно мигрирует — как гусеница и как бабочка. Насаждения повреждаются из года в год неравномерно. Поэтому усыхание деревьев только лишь из-за непарного шелкопряда, как правило, не происходит. К началу июля гусеницы окукливаются, и деревья остаются в покое, успевают восстановить листву и подготовиться к земле.

Сергей Лиясов,

начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Минприроды Алтайского края:

— Усыхание из-за непарного шелкопряда, как правило, незначительное — 2−5%. Ситуация под контролем, ничего страшного нет.

В последний раз этого вредителя массово истребляли в регионе в 1997—1998 годах, на территории в 2 тыс. гектаров. В остальных случаях очаги затухали естественным образом — из-за болезней и насекомоядных.

Очень ненасытен сибирский шелкопряд. Он повреждает деревья от весны до осени, а не в первый месяц лета, как это делает непарный. Поэтому пихта, кедр, ель и прочие хвойные не успевают восстановиться и могут усохнуть в первый же год.

Елена Самусенко,

начальник информационно-аналитического отдела Центра защиты леса Алтайского края:

— Непарный шелкопряд не может создать критическую ситуацию на территории Алтайского края, потому что береза у нас не занимает огромных территорий. В отличие от хвойных пород, которые поражают сибирские шелкопряды.

Против такого опасного вредителя раз в четыре года проводят аэрозольную обработку.