Голая береза под моим окном. Насколько опасен шелкопряд и как защитить от него деревья

В Алтайском крае распространены два вида шелкопряда: непарный и сибирский. Первый поедает лиственные деревья: дуб осину, березу, липу — всего более 300 видов. Второй — хвойные породы: лиственницу, пихту, кедр — около 20 видов.
Вспышки размножения этих насекомых связаны с весенними и летними пиками тепла, засухами. Они приводят к росту численности особей в сотни раз. Поэтому неудивительно, что в этом году их много.
Наименее опасный из этих видов — непарный шелкопряд. Он же — и самый распространенный вредитель леса.
Лариса Капустина,
директор Центра защиты леса Алтайского края:
— Вредитель активно мигрирует — как гусеница и как бабочка. Насаждения повреждаются из года в год неравномерно. Поэтому усыхание деревьев только лишь из-за непарного шелкопряда, как правило, не происходит. К началу июля гусеницы окукливаются, и деревья остаются в покое, успевают восстановить листву и подготовиться к земле.
Сергей Лиясов,
начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Минприроды Алтайского края:
— Усыхание из-за непарного шелкопряда, как правило, незначительное — 2−5%. Ситуация под контролем, ничего страшного нет.
В последний раз этого вредителя массово истребляли в регионе в 1997—1998 годах, на территории в 2 тыс. гектаров. В остальных случаях очаги затухали естественным образом — из-за болезней и насекомоядных.
Очень ненасытен сибирский шелкопряд. Он повреждает деревья от весны до осени, а не в первый месяц лета, как это делает непарный. Поэтому пихта, кедр, ель и прочие хвойные не успевают восстановиться и могут усохнуть в первый же год.
Елена Самусенко,
начальник информационно-аналитического отдела Центра защиты леса Алтайского края:
— Непарный шелкопряд не может создать критическую ситуацию на территории Алтайского края, потому что береза у нас не занимает огромных территорий. В отличие от хвойных пород, которые поражают сибирские шелкопряды.
Против такого опасного вредителя раз в четыре года проводят аэрозольную обработку.
Как отметил Сергей Лиясов, рост сибирского шелкопряда наблюдается в пяти лесничествах, на площади около 1 тыс. гектар.
Лариса Капустина,
директор Центра защиты леса Алтайского края:
— Площади повреждений непарным шелкопрядом продолжают оценивать. По предварительным данным — это 20 тыс. гектаров — это только в Знаменском и Панкрушихинском лесничествах.
Сейчас уточняется плотность популяции вредителя и степень его жизнеспособности. На основе этого составят прогноз на будущий год и план профилактических мероприятий.
Сергей Лиясов,
начальник отдела охраны и защиты лесов управления лесами Минприроды Алтайского края:
— Министерство природных ресурсов вместе с Центром защиты леса Алтайского края постоянно мониторят ситуацию. На этой неделе мы проинформируем Федеральное агентство, Департамент лесного хозяйств по СФО, а в сентябре проведем учет численности насекомых, по результатам которого примут решение. В случае проведения истребительных мероприятий понадобится обоснование, направленное в Рослесхоз, которое выделит соответствующие средства.
Ведомство контролирует земли только лесного фонда и лесные насаждения, которые имеются в федеральной собственности. Если проводить истребление, нужно договариваться с владельцами прочих земель, чтобы провести комплексную работу. Без этого химическая или биологическая аэрозольная обработка — только напрасная трата сил. «Сейчас главное — не пропустить пиковую ситуацию и провести истребительные мероприятия, если они будут необходимы», — говорит Сергея Лиясов.
Защитить сад и огород можно самостоятельно: опрыскать препаратом, продающимся в магазине. Нужно смотреть на инструкцию — препараты применяются при определенных температурах и прочих условиях. Или — советуют обматывать стволы липкой лентой.
Профилактическая же мера — собирать яйцекладки осенью.
Лариса Капустина,
директор Центра защиты леса Алтайского края:
— Бабочки откладывают яйцекладки: на камнях, внизу на деревьях, у источников света — на столбах. Чтобы гусеницы не вывелись, их собирают вручную.