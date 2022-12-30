Готовимся к Новому году. Похудеть к празднику

В преддверии новогодних праздников многие стараются прийти в форму и избавиться от лишнего веса. Конечно, не стоит рассчитывать на похудение на 10−15 кг, но сбросить пару килограммов и нормализовать питание вполне можно за несколько недель. В статье рассказываем, как быстро похудеть к Новому году и не навредить собственному здоровью.

Пересмотрите рацион

Большое значение имеет состав продуктов, а не только их калорийность. Если в продукте мало жиров, то это не значит, что он полезен и поможет похудеть. Существует множество полезных жиров, которые обязательно необходимо включить в рацион.

В качестве краткосрочной меры можно использовать белково-жировую диету, то есть по максимуму исключить из питания все углеводы. На такой диете можно сбросить несколько килограммов, но подойдет она только для полностью здоровых людей.

Чего категорически делать нельзя — это практиковать голодание. Такая мера принесет вред здоровью, а в новогоднюю ночь, когда вы начнете есть много жирной пищи, могут возникнуть неприятное чувство тяжести.

Можно использовать принцип здоровой тарелки. Половину каждого приема пищи должна составлять клетчатка (овощи и различные салаты), ¼ — белок (например, курица, говядина или рыба). Оставшаяся четверть тарелки — это углеводы (это могут быть различные крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, отварной картофель или хлеб из ржаной муки). Десерты должны составлять не более 10% дневного рациона. При готовке пищи лучше отдавать предпочтение тушению, варке и запеканию.

Также можно использовать различные добавки и витамины, которые помогут при составлении рациона. Большой выбор таких средств вы найдете на сайте apteka.ru. Единственное, о чем стоит помнить, такие добавки нужно сочетать с правильным питанием, иначе нужного эффекта не достичь.

Больше двигайтесь

Это не значит, что нужно каждый день таскать тяжести в тренажерном зале, чтобы похудеть к Новому году. Но физическая активность в этот период не помешает. Ежедневные прогулки в быстром темпе станут отличным дополнением к правильному питанию. Так вы без труда скинете несколько лишних килограммов, а фигура в целом станет более подтянутой и спортивной. Для прогулок выбирайте удобную обувь и не забывайте утепляться.

Также отличным подспорьем в процессе похудения станет ежедневная зарядка, растяжка, танцы или другие физические нагрузки. Выбирайте занятие по душе и уделяйте ему хотя бы 20−30 минут в день.

Установите распорядок дня

Если вы всерьез хотите сбросить лишние килограммы, то не стоит забывать о правильном распорядке дня:

Старайтесь просыпаться и засыпать в одно и то же время. Помните о том, что каждую ночь нужно спать по 7−8 часов.

Придерживайтесь 3-х разового питания и одного перекуса. Лучше всего, если вы подберете оптимальное время приемов пищи, чтобы не чувствовать голод в течение дня. Это поможет не сорваться и не съесть лишнего.

Найдите время на спорт. Выберите дни недели, когда вы будете тренироваться или гулять. Это поможет сделать физические нагрузки неотъемлемой частью вашей жизни.

Теперь вы знаете, как похудеть к Новому году и сделать это без вреда для собственного здоровья. Помните, что лучше всего нацелиться на долгосрочный процесс и не пытаться добиться больших результатов за неделю. Это поможет не сорваться и не набрать новые килограммы во время новогодних праздников.

О противопоказаниях необходимо проконсультироваться у специалиста.