Граффити, трещины, ржавчина: как набережная Барнаула и Нагорный парк выглядят после зимы

На новой городской набережной появились трещины на плитах, столбы заржавели, а на буквах «Барнаул» — традиционные рисунки и надписи. Дефекты есть и на лестнице в Нагорный парк. Корреспондент altapress.ru побывал в барнаульском туркластере и увидел, что стало с ними после того, как сошел снег.

В том, что туристический кластер выглядит после зимы не очень хорошо, виноваты не только огрехи при строительстве и ненадлежащий уход. К тому приложили руки и горожане. Под мостом через Баранулку на проспекте Ленина красуются яркие граффити и надписи. Они появились там еще в октябре прошлого года. Некоторые ограждения местами заржавели, на них есть следы желтой и оранжевой краски. Там же разбросаны бутылки, окурки и другой мусор.

Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

На набережной гораздо чище, здесь уборку ведут и спецтехника, и дворники. Один из рабочих рассказал, что в этом году после зимы мусора не так много, но когда начнется ледоход, сюда придет много людей и работы станет больше.

После схода снега видно, что на столбах и ограждениях появилась ржавчина, также пострадали лавочки в амфитеатре набережной: в некоторых местах материал для сидений деформирован.

Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

На лестнице, которая ведет в Нагорный парк, также есть разрушения. На ступеньках потрескалась плитка, в некоторых местах ее вообще нет. Основания перил заржавели, а на болтах тоже заметны следы коррозии.

Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

В самом Нагорном парке стоят небольшие лужи. Однако тротуарная плитка, как прошлой весной, не пострадала. Многочисленные лавочки в хорошем состоянии, лишь на одной из них заметны надписи, сделанные черным маркером.

Лавочка в Нагорном парке. Константин Санталов , altapress.ru

Вандалы не оставили без внимания буквы «Барнаул», которые портят надписями ежегодно. Рисунки есть и у входа в подземный переход.

Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

Что говорят в мэрии

В администрации города сообщили, что содержанием набережной, лестницы и Нагорного парка занимаются представители предприятия «Горзеленхоз», они выполняют работы по муниципальному контакту. Специалисты этого МУПа начали обходить территорию туркластера, чтобы выявить повреждения. Они уже осмотрели Нагорный парк и серьезных дефектов там не нашли.

Кроме того, решено усилить контроль за тем, чтобы автомобили не ездили по мокрой плитке в пешеходной зоне.

В Нагорном парке 29 марта 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

Екатерина Андреева,

председатель городского комитета по информационной политике:

Что касается состояния лестницы, то представили «Горзеленхоза» вместе с подрядчиком комиссионно решат, что там разрушилось от возможно некачественных работ, а что из-за содержания. В любом случае, все дефекты устранят.

Напомним, в 2018 году в нескольких местах Нагорного парка тротуарная плитка вздулась и пошла волнами. А в 2017 года в Нагорном парке периодически образовывались трещины на террасах. Барнаульцы даже предложили установить там памятник незадачливым строителям.