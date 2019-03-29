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29 марта 5°C

Граффити, трещины, ржавчина: как набережная Барнаула и Нагорный парк выглядят после зимы

На новой городской набережной появились трещины на плитах, столбы заржавели, а на буквах «Барнаул» — традиционные рисунки и надписи. Дефекты есть и на лестнице в Нагорный парк. Корреспондент altapress.ru побывал в барнаульском туркластере и увидел, что стало с ними после того, как сошел снег.

Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru

В том, что туристический кластер выглядит после зимы не очень хорошо, виноваты не только огрехи при строительстве и ненадлежащий уход. К тому приложили руки и горожане. Под мостом через Баранулку на проспекте Ленина красуются яркие граффити и надписи. Они появились там еще в октябре прошлого года. Некоторые ограждения местами заржавели, на них есть следы желтой и оранжевой краски. Там же разбросаны бутылки, окурки и другой мусор.

Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Набережная Барнаулки 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru

На набережной гораздо чище, здесь уборку ведут и спецтехника, и дворники. Один из рабочих рассказал, что в этом году после зимы мусора не так много, но когда начнется ледоход, сюда придет много людей и работы станет больше.

После схода снега видно, что на столбах и ограждениях появилась ржавчина, также пострадали лавочки в амфитеатре набережной: в некоторых местах материал для сидений деформирован.

Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Набережная в Барнауле 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru

На лестнице, которая ведет в Нагорный парк, также есть разрушения. На ступеньках потрескалась плитка, в некоторых местах ее вообще нет. Основания перил заржавели, а на болтах тоже заметны следы коррозии.

Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Лестница в Нагорный парк 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru

В самом Нагорном парке стоят небольшие лужи. Однако тротуарная плитка, как прошлой весной, не пострадала. Многочисленные лавочки в хорошем состоянии, лишь на одной из них заметны надписи, сделанные черным маркером.

Лавочка в Нагорном парке.
Лавочка в Нагорном парке.
Константин Санталов, altapress.ru

Вандалы не оставили без внимания буквы «Барнаул», которые портят надписями ежегодно. Рисунки есть и у входа в подземный переход.

Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Рисунки и надписи вандалов 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru

Что говорят в мэрии

В администрации города сообщили, что содержанием набережной, лестницы и Нагорного парка занимаются представители предприятия «Горзеленхоз», они выполняют работы по муниципальному контакту. Специалисты этого МУПа начали обходить территорию туркластера, чтобы выявить повреждения. Они уже осмотрели Нагорный парк и серьезных дефектов там не нашли.

Кроме того, решено усилить контроль за тем, чтобы автомобили не ездили по мокрой плитке в пешеходной зоне.

В Нагорном парке 29 марта 2019 года.
В Нагорном парке 29 марта 2019 года.
Константин Санталов, altapress.ru

Екатерина Андреева,
председатель городского комитета по информационной политике:

Что касается состояния лестницы, то представили «Горзеленхоза» вместе с подрядчиком комиссионно решат, что там разрушилось от возможно некачественных работ, а что из-за содержания. В любом случае, все дефекты устранят.

Напомним, в 2018 году в нескольких местах Нагорного парка тротуарная плитка вздулась и пошла волнами. А в 2017 года в Нагорном парке периодически образовывались трещины на террасах. Барнаульцы даже предложили установить там памятник незадачливым строителям.

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