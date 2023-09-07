Грела звезду «Санта-Барбары» и манила столичными конфетами и неоном. Что мы помним о барнаульской «Лакомке»

Говорят, здесь грелся в морозы Лейн Девис (ага, Мейсон Кэпвэл из «Санта-Барбары») и появилась первая венгерская кофеварка. Вспоминаем самое лакомое место Барнаула: с 50-х по 90-е на углу пр. Ленина и ул. Молодежной работал магазин «Лакомка».