21 июня
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Грустно, но вкусно. Что изменилось в ожившем «Макдоналдсе». Разбор

«Вкусно — и точка» открыли сети ресторанов в Барнауле 20 июня. Сдержала ли сеть обещание не трогать меню — в разборе altapress.ru

В Барнауле открылась сеть "Вкусно и точка".
В Барнауле открылась сеть "Вкусно и точка".
altapress.ru.

1. Новое меню по старым ценам

«Вкусно — и точка» уверяли в том, что меню не изменится. Но это случилось. Все позиции, в которых присутствовало слово «Мак» — пропали. Из бургеров спаслись только Чикенбургер, гамбургер и гранды. Их осталось всего 10 из 45. Цены не изменились, как и вкус. Завтраки и салаты пропали.

В Барнауле открылась сеть &quot;Вкусно и точка&quot;.
В Барнауле открылась сеть «Вкусно и точка».
altapress.ru.

2. Безалкогольная забегаловка

В обновленном «Макдаке», как и раньше, не продают алкоголь. Гендиректор сети Олег Пароев заявил, что вводить спиртные напитки в меню не планируется.

3. Сомнительное оформление

Только ленивый не заметил изменение логотипа. Хорошее оно или плохое — судить пока сложно. На вывесках нет ни старой «М», ни новой. Коробочки под бургеры, униформу кассиров и оформление меню успели заменить. А вот с соусами вышло смешно — сотрудникам «Точки» пришлось закрашивать старый логотип «Макдональдса» на всех упаковках соуса. новую партию еще не заказали.

В Барнауле открылась сеть &quot;Вкусно и точка&quot;.
В Барнауле открылась сеть «Вкусно и точка».
altapress.ru.

4. Несладкая жизнь

Из десертов пропало почти все. Осталось только шесть позиций: четыре мороженого, вишневый пирожок и… яблочное пюре «Агуша».

5. «Кока-Кола» еще держится

Из напитков практического ничего не убрали, но это пока. Как уже известно, компания «Кока-Кола» покидает Россию. Это значит, что из ресторанов скоро пропадет красная бутылочка, «Фанта» и «Спрайт». Останутся только кофе, соки и чай.

А еще мы подготовили фоторепортаж из «Вкусно — и точка».

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