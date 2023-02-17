Гурманам раскрыли секрет, каким вином запивать шаурму

О необычных сочетаниях вина и популярного в России фастфуда рассказала представитель Роскачества Олеся Буняева, пишет РИА Новости.

По мнению директора департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, фастфуд — классическая гастрономическая пара к вину из числа креативных.

Эксперт посоветовала любителям шаурмы уделить внимание белым винам. Лучше выбирать неплотное тихое белое вино, указывает Газета.Ru. Так, «Совиньон Блан» с характерной хрусткостью, свежестью и фруктовыми нотами вполне подойдет к курице, соусу и овощам, которые есть в шаурме.

Между тем барнаульские студенты рассказали о нескольких заведениях города, где продают изысканную на вкус шаурму. Про вино опрошенная молодежь не поведала.

Ранее вооруженные налетчики ворвались в шаурмичную, взяли кассу и скрылись на Lada и BMW.