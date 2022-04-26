26 апреля
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Потребитель

Хлеб с кабачками, или цукини с шоколадом? ТОП-3 «загадочных» рецепта для выпечки

Из цукини можно стряпать не только оладьи. Интересные рецепты выпечки с кабачками — в подборке altapress.ru.

Кабачки, урожай, овощи, продукты.
Кабачки, урожай, овощи, продукты.
pixabay.com/
1
«Деревенский» хлеб с кабачками

Продукты

  • Мука пшеничная — 600−700 граммов;
  • Дрожжи сухие — 2 столовых ложки;
  • Цукини с отрезанными «хвостиками» — 500 граммов;
  • Соль — 2 столовых ложки;
  • Вода теплая — 8 столовых ложек;
  • Масло оливковое — 5−6 столовых ложек;
  • Сливочное масло — чтобы тесто не липло к рукам.
Молодые кабачки.
Молодые кабачки.
fruktov.pro

Как готовить

Цукини натрите на мелкой терке и посолите. Дальше оставьте массу «отдыхать» на 30 минут. После этого отожмите овощ от лишней жидкости.
Теперь растворите дрожжи в 8 столовых ложках воды и дождитесь, пока образуется шапка из пены.

Соедините дрожжи с цукини и мукой. Смажьте руки сливочным маслом и замесите тесто. Затем придайте ему форму шара и положите на противень. Дайте ему «расстояться» 45 минут.
Отметим, что тесто должно увеличиться вдвое.

Смажьте хлеб оливковым маслом и выпекайте его 45−50 минут при 220 градусах.

2
Хлеб из цукини с шоколадом

Продукты

  • Молоко — 0,75 стакана;
  • Сахар — 0,75 стакана;
  • Яйца куриные — 2 штуки;
  • Экстракт ванильный — 1 чайная ложка;
  • Масло растительное — 0,3 стакана;
  • Кабачки «молодые» — 2 штуки;
  • Мука пшеничная — 2 стакана;
  • Разрыхлитель — 2 чайных ложки;
  • Корица молотая — 1 чайная ложка;
  • Соль — 0,5 чайных ложки;
  • Чипсы шоколадные — 70 граммов.
Шоколад
Шоколад
ССО

Как готовить

В одной миске смешайте молоко, яйца, сахар, растительное масло и ванильный экстракт. В другой миске — муку, разрыхлитель, корицу и соль. Соедините обе массы и добавьте к ним кабачки, натертые на крупной терке.

Всыпьте в тесто шоколадные чипсы и хорошо перемешайте.
Дальше вылейте его в форму для, смазанную маслом.

Отправьте буханку в духовку на 50−60 минут при 180 градусах. Хлеб с цукини и шоколадом готов!

3
Хлеб с кабачками, луком и укропом

Продукты

  • Кабачок — 300 граммов;
  • Укроп, мелко нарубленный — 0,75 пучка;
  • Мука — 3−3,5 стакана;
  • Дрожжи — 7 граммов;
  • Сахар — 2 чайных ложки;
  • Соль — 2 чайных ложки;
  • Масло растительное — 3 столовых ложки;
  • Кунжут — по вкусу.
Кабачки, урожай, овощи, продукты.
Кабачки, урожай, овощи, продукты.
pixabay.com/

Как готовить

Из натертого кабачка отожмите как можно больше сока. Его соедините с дрожжами и сахаром, а затем подогрейте на плите. Оставьте жидкость в покое на 15 минут — до образования пены.

К тертому цукини добавьте нарубленные лук с укропом, соль и растительное масло. Сюда же влейте подготовленный сок и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто.

Сформируйте буханку и оставьте ее на противне — до увеличения в 1,5 раза.

Смажьте хлеб растительным маслом и посыпьте кунжутом. Выпекайте его при 200 градусах до золотистого цвета.
Приятного аппетита!

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