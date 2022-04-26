Хлеб с кабачками, или цукини с шоколадом? ТОП-3 «загадочных» рецепта для выпечки

Продукты
- Мука пшеничная — 600−700 граммов;
- Дрожжи сухие — 2 столовых ложки;
- Цукини с отрезанными «хвостиками» — 500 граммов;
- Соль — 2 столовых ложки;
- Вода теплая — 8 столовых ложек;
- Масло оливковое — 5−6 столовых ложек;
- Сливочное масло — чтобы тесто не липло к рукам.
Как готовить
Цукини натрите на мелкой терке и посолите. Дальше оставьте массу «отдыхать» на 30 минут. После этого отожмите овощ от лишней жидкости.
Теперь растворите дрожжи в 8 столовых ложках воды и дождитесь, пока образуется шапка из пены.
Соедините дрожжи с цукини и мукой. Смажьте руки сливочным маслом и замесите тесто. Затем придайте ему форму шара и положите на противень. Дайте ему «расстояться» 45 минут.
Отметим, что тесто должно увеличиться вдвое.
Смажьте хлеб оливковым маслом и выпекайте его 45−50 минут при 220 градусах.
Продукты
- Молоко — 0,75 стакана;
- Сахар — 0,75 стакана;
- Яйца куриные — 2 штуки;
- Экстракт ванильный — 1 чайная ложка;
- Масло растительное — 0,3 стакана;
- Кабачки «молодые» — 2 штуки;
- Мука пшеничная — 2 стакана;
- Разрыхлитель — 2 чайных ложки;
- Корица молотая — 1 чайная ложка;
- Соль — 0,5 чайных ложки;
- Чипсы шоколадные — 70 граммов.
Как готовить
В одной миске смешайте молоко, яйца, сахар, растительное масло и ванильный экстракт. В другой миске — муку, разрыхлитель, корицу и соль. Соедините обе массы и добавьте к ним кабачки, натертые на крупной терке.
Всыпьте в тесто шоколадные чипсы и хорошо перемешайте.
Дальше вылейте его в форму для, смазанную маслом.
Отправьте буханку в духовку на 50−60 минут при 180 градусах. Хлеб с цукини и шоколадом готов!
Продукты
- Кабачок — 300 граммов;
- Укроп, мелко нарубленный — 0,75 пучка;
- Мука — 3−3,5 стакана;
- Дрожжи — 7 граммов;
- Сахар — 2 чайных ложки;
- Соль — 2 чайных ложки;
- Масло растительное — 3 столовых ложки;
- Кунжут — по вкусу.
Как готовить
Из натертого кабачка отожмите как можно больше сока. Его соедините с дрожжами и сахаром, а затем подогрейте на плите. Оставьте жидкость в покое на 15 минут — до образования пены.
К тертому цукини добавьте нарубленные лук с укропом, соль и растительное масло. Сюда же влейте подготовленный сок и постепенно всыпьте муку. Замесите мягкое тесто.
Сформируйте буханку и оставьте ее на противне — до увеличения в 1,5 раза.
Смажьте хлеб растительным маслом и посыпьте кунжутом. Выпекайте его при 200 градусах до золотистого цвета.
Приятного аппетита!