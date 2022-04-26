Хлеб с кабачками, или цукини с шоколадом? ТОП-3 «загадочных» рецепта для выпечки

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«Деревенский» хлеб с кабачками

Продукты

Мука пшеничная — 600−700 граммов;

Дрожжи сухие — 2 столовых ложки;

Цукини с отрезанными «хвостиками» — 500 граммов;

Соль — 2 столовых ложки;

Вода теплая — 8 столовых ложек;

Масло оливковое — 5−6 столовых ложек;

Сливочное масло — чтобы тесто не липло к рукам.

Молодые кабачки. fruktov.pro

Как готовить

Цукини натрите на мелкой терке и посолите. Дальше оставьте массу «отдыхать» на 30 минут. После этого отожмите овощ от лишней жидкости.

Теперь растворите дрожжи в 8 столовых ложках воды и дождитесь, пока образуется шапка из пены.

Соедините дрожжи с цукини и мукой. Смажьте руки сливочным маслом и замесите тесто. Затем придайте ему форму шара и положите на противень. Дайте ему «расстояться» 45 минут.

Отметим, что тесто должно увеличиться вдвое.

Смажьте хлеб оливковым маслом и выпекайте его 45−50 минут при 220 градусах.