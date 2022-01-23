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Жизнь

Из пышного теста и с сытной начинкой. Рецепты пирогов для теплых домашних посиделок

23 января — Всемирный день пирога. Altapress.ru сделал подборку необычных и вкусных пирогов, которые «скрасят» воскресный день.

Руки, тесто, мука, выпечка.
Руки, тесто, мука, выпечка.
СС0
1
Пирог-рулет с капустой

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 400 г;
  • Сметана — 200 г;
  • Масло сливочное — 100 г;
  • Сахар — 0,5 чайной ложки;
  • Соль — 0,5 чайной ложки;
  • Желток яичный — для смазывания пирога.

Для начинки

  • Капуста белокочанная — 500 г;
  • Яйцо куриное — 4 штуки;
  • Масло растительное — 1 столовая ложка;
  • Масло сливочное — 15−20 г;
  • Лук репчатый — 1 штука;
  • Зелень — по вкусу;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец черный молотый — по вкусу.
Капуста
Капуста
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Приготовление

Муку, смешанную с сахаром и солью, соедините с маслом и перетрите в крошку. Сюда же добавьте сметану и замесите плотное тесто. Его на 20−30 минут уберите в холодильник.
Приготовьте начинку: яйца, сваренные вкрутую, нарежьте кубиками и добавьте в тонко нашинкованную капусту. Всыпьте в получившуюся массу произвольно нарезанный лук, поперчите ее и посолите.
Разделите тесто на две части и раскатайте на тонкие прямоугольники.
Выложите на тесто начинку и распределите ее ложкой (не забывайте оставить края свободными).
Подогнув края теста, сверните рулеты и сверху смажьте их желтком. Выпекайте пироги 40−50 минут при 190 градусах. Готово!

2
Сырный пирог

Ингредиенты

  • Яйцо куриное — 3 штуки;
  • Мука — 250 г;
  • Сыр любой — 200 г;
  • Сметана — 1 столовая ложка;
  • Творог — 250 г;
  • Сливочное масло — 150 г;
  • Сахар — 1 чайная ложка;
  • Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • Чеснок — 1 зубчик.
Сыры.
Сыры.
Michael Stern, CC BY-SA 2.0, part from original.

Приготовление

Просейте муку с разрыхлителем. Затем соедините ее с протертым творогом, одним куриным яйцом, сахаром и теплым сливочным маслом. Замесите тесто и разделите его на две неравные части (одна должна быть немного больше другой).
На часть теста поменьше выложите начинку, а второй накройте пирог (не забудьте защипнуть края). «Крышку» угощения хаотично проколите вилкой и смажьте желтком, разведенным с водой.
Выпекайте пирог при 200 градусах 20 минут. Приятного аппетита!

3
«Чайный» пирог

Ингредиенты

  • Чай черный — 1 пакетик;
  • Кипяток — 1 стакан;
  • Масло сливочное — 150 г;
  • Сахар — 200 г;
  • Яйцо куриное — 3 штуки;
  • Мука — 300 г;
  • Джем любой — 150 г;
  • Сода — 1 чайная ложка.
Чай.
Чай.
unsplash.com/

Приготовление

Взбейте масло с сахаром и поочередно вмешайте к ним яйца. Сюда же влейте заваренный чай (один стакан). В жидкие продукты аккуратно всыпьте муку.
Дальше в отдельной миске хорошо перемешайте джем с содой, до появления густой пены. Добавьте получившийся «сироп» к остальным ингредиентам.
Распределите тесто по форме и выпекайте пирог при 190−200 градусах 30−40 минут. Можно подавать!

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