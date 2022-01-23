Из пышного теста и с сытной начинкой. Рецепты пирогов для теплых домашних посиделок

Ингредиенты
Для теста
- Мука — 400 г;
- Сметана — 200 г;
- Масло сливочное — 100 г;
- Сахар — 0,5 чайной ложки;
- Соль — 0,5 чайной ложки;
- Желток яичный — для смазывания пирога.
Для начинки
- Капуста белокочанная — 500 г;
- Яйцо куриное — 4 штуки;
- Масло растительное — 1 столовая ложка;
- Масло сливочное — 15−20 г;
- Лук репчатый — 1 штука;
- Зелень — по вкусу;
- Соль — по вкусу;
- Перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление
Муку, смешанную с сахаром и солью, соедините с маслом и перетрите в крошку. Сюда же добавьте сметану и замесите плотное тесто. Его на 20−30 минут уберите в холодильник.
Приготовьте начинку: яйца, сваренные вкрутую, нарежьте кубиками и добавьте в тонко нашинкованную капусту. Всыпьте в получившуюся массу произвольно нарезанный лук, поперчите ее и посолите.
Разделите тесто на две части и раскатайте на тонкие прямоугольники.
Выложите на тесто начинку и распределите ее ложкой (не забывайте оставить края свободными).
Подогнув края теста, сверните рулеты и сверху смажьте их желтком. Выпекайте пироги 40−50 минут при 190 градусах. Готово!
Ингредиенты
- Яйцо куриное — 3 штуки;
- Мука — 250 г;
- Сыр любой — 200 г;
- Сметана — 1 столовая ложка;
- Творог — 250 г;
- Сливочное масло — 150 г;
- Сахар — 1 чайная ложка;
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка;
- Чеснок — 1 зубчик.
Приготовление
Просейте муку с разрыхлителем. Затем соедините ее с протертым творогом, одним куриным яйцом, сахаром и теплым сливочным маслом. Замесите тесто и разделите его на две неравные части (одна должна быть немного больше другой).
На часть теста поменьше выложите начинку, а второй накройте пирог (не забудьте защипнуть края). «Крышку» угощения хаотично проколите вилкой и смажьте желтком, разведенным с водой.
Выпекайте пирог при 200 градусах 20 минут. Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Чай черный — 1 пакетик;
- Кипяток — 1 стакан;
- Масло сливочное — 150 г;
- Сахар — 200 г;
- Яйцо куриное — 3 штуки;
- Мука — 300 г;
- Джем любой — 150 г;
- Сода — 1 чайная ложка.
Приготовление
Взбейте масло с сахаром и поочередно вмешайте к ним яйца. Сюда же влейте заваренный чай (один стакан). В жидкие продукты аккуратно всыпьте муку.
Дальше в отдельной миске хорошо перемешайте джем с содой, до появления густой пены. Добавьте получившийся «сироп» к остальным ингредиентам.
Распределите тесто по форме и выпекайте пирог при 190−200 градусах 30−40 минут. Можно подавать!