Из пышного теста и с сытной начинкой. Рецепты пирогов для теплых домашних посиделок

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Пирог-рулет с капустой

Ингредиенты

Для теста

Мука — 400 г;

Сметана — 200 г;

Масло сливочное — 100 г;

Сахар — 0,5 чайной ложки;

Соль — 0,5 чайной ложки;

Желток яичный — для смазывания пирога.

Для начинки

Капуста белокочанная — 500 г;

Яйцо куриное — 4 штуки;

Масло растительное — 1 столовая ложка;

Масло сливочное — 15−20 г;

Лук репчатый — 1 штука;

Зелень — по вкусу;

Соль — по вкусу;

Перец черный молотый — по вкусу.

Капуста СС0

Приготовление

Муку, смешанную с сахаром и солью, соедините с маслом и перетрите в крошку. Сюда же добавьте сметану и замесите плотное тесто. Его на 20−30 минут уберите в холодильник.

Приготовьте начинку: яйца, сваренные вкрутую, нарежьте кубиками и добавьте в тонко нашинкованную капусту. Всыпьте в получившуюся массу произвольно нарезанный лук, поперчите ее и посолите.

Разделите тесто на две части и раскатайте на тонкие прямоугольники.

Выложите на тесто начинку и распределите ее ложкой (не забывайте оставить края свободными).

Подогнув края теста, сверните рулеты и сверху смажьте их желтком. Выпекайте пироги 40−50 минут при 190 градусах. Готово!