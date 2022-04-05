Луковый, томатный и с яйцом. Рецепты необычных супов для сытного ужина

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С горошком и яйцом

Ингредиенты

Куриные бедра — 500 граммов;

Картофель — 3−4 штуки;

Морковь — 1 штука;

Репчатый лук — 1 штука;

Яйца куриные — 2 штуки;

Консервированный зеленый горошек — 1 банка;

Свежий укроп — 2−3 веточки;

Черный молотый перец — щепотка;

Соль — 1 чайная ложка;

Растительное масло — 2 столовых ложки.

Яйца , продукты , здоровое питание. pixabay.com/

Приготовление

Тщательно промытые куриные бедра варите в подсоленной воде (нужно 3 литра) примерно 40 минут. Не забывайте периодически снимать пену.

Пока мясо с бульоном готовятся, пассеруйте лук и тертую морковь на сковороде, смазанной маслом. На это уйдет 5−7 минут.

Отваренное мясо достаньте из кастрюли, отделите от костей и разберите на волокна.

Дальше в бульон засыпьте картофель, нарезанный кубиками или брусочками. Когда овощ станет мягким, добавьте к нему зажарку и верните в суп курицу.

Затем «заправьте» блюдо горошком и тертым яйцом, а также посолите и поперчите. При подаче можно украсить мелко нарубленным укропом.

Приятного аппетита!