Луковый, томатный и с яйцом. Рецепты необычных супов для сытного ужина

Ингредиенты
- Куриные бедра — 500 граммов;
- Картофель — 3−4 штуки;
- Морковь — 1 штука;
- Репчатый лук — 1 штука;
- Яйца куриные — 2 штуки;
- Консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- Свежий укроп — 2−3 веточки;
- Черный молотый перец — щепотка;
- Соль — 1 чайная ложка;
- Растительное масло — 2 столовых ложки.
Приготовление
Тщательно промытые куриные бедра варите в подсоленной воде (нужно 3 литра) примерно 40 минут. Не забывайте периодически снимать пену.
Пока мясо с бульоном готовятся, пассеруйте лук и тертую морковь на сковороде, смазанной маслом. На это уйдет 5−7 минут.
Отваренное мясо достаньте из кастрюли, отделите от костей и разберите на волокна.
Дальше в бульон засыпьте картофель, нарезанный кубиками или брусочками. Когда овощ станет мягким, добавьте к нему зажарку и верните в суп курицу.
Затем «заправьте» блюдо горошком и тертым яйцом, а также посолите и поперчите. При подаче можно украсить мелко нарубленным укропом.
Приятного аппетита!
Ингредиенты
- Рис — 150 граммов;
- Томатная паста — 3 столовых ложки;
- Болгарский перец — 1 штука;
- Репчатый лук — 1 штука;
- Морковь — 1 штука;
- Картофель — 3−4 штуки;
- Смесь перцев — 0,5 чайной ложки;
- Соль — по вкусу;
- Зелень — по вкусу;
- Растительное масло — 2 столовых ложки;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Лавровый лист — 1−2 штуки.
Приготовление
Тщательно промытый рис залейте водой и поставьте на огонь. К нему добавьте очищенный и нарезанный крупными кубиками картофель. Доведите будущий суп до кипения, а затем уменьшите огонь и снимите пену. Варите овощ с крупой еще 10 минут.
В кастрюлю добавьте зажарку. Вот ее рецепт: морковь и лук, нарезанные кубиками, тушите в масле 3 минуты. К ним также отправьте перец с томатной пастой, мелко нарубленный чеснок, специи, соль и лавровый лист.
Смешайте зажарку с картофелем и рисом.
Варите томатный суп еще 5−7 минут. Готово!
Ингредиенты
- Свежий помидор — 1 штука;
- Репчатый лук — 3 штуки;
- Плавленый сыр — 1 баночка;
- Консервированные шампиньоны — 1 банка;
- Морковь — 1 штука;
- Картофель — 5−6 штук;
- Бульонный кубик — 2 штуки;
- Растительное масло — 3−5 столовых ложек;
- Мука — 1 столовая ложка;
- Рис — 2−4 столовых ложки;
- Петрушка — для украшения.
Приготовление
Нарежьте репчатый лук полукольцами, морковь — кружочками, а помидоры — на мелкие кубики.
Все овощи отправьте на сковороду. Вместе с шампиньонами и мукой обжарьте их на подсолнечном масле 5−7 минут.
Получившуюся смесь залейте в кипящую воду. Сюда же добавьте нарезанный картофель и бульонные кубики.
Когда суп повторно закипит, засыпьте в него рис.
Дождитесь третьего кипения и положите в кастрюлю плавленый сыр.
Варите блюдо до готовности картофеля. Можно подавать!