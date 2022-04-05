5 апреля
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Жизнь

Луковый, томатный и с яйцом. Рецепты необычных супов для сытного ужина

Международный день супа празднуют 5 апреля. Altapress.ru сделал подборку интересных и вкусных рецептов.

Суп, тарелка, еда.
Суп, тарелка, еда.
СС0
1
С горошком и яйцом

Ингредиенты

  • Куриные бедра — 500 граммов;
  • Картофель — 3−4 штуки;
  • Морковь — 1 штука;
  • Репчатый лук — 1 штука;
  • Яйца куриные — 2 штуки;
  • Консервированный зеленый горошек — 1 банка;
  • Свежий укроп — 2−3 веточки;
  • Черный молотый перец — щепотка;
  • Соль — 1 чайная ложка;
  • Растительное масло — 2 столовых ложки.
Яйца, продукты, здоровое питание.
Яйца, продукты, здоровое питание.
pixabay.com/

Приготовление

Тщательно промытые куриные бедра варите в подсоленной воде (нужно 3 литра) примерно 40 минут. Не забывайте периодически снимать пену.

Пока мясо с бульоном готовятся, пассеруйте лук и тертую морковь на сковороде, смазанной маслом. На это уйдет 5−7 минут.

Отваренное мясо достаньте из кастрюли, отделите от костей и разберите на волокна.
Дальше в бульон засыпьте картофель, нарезанный кубиками или брусочками. Когда овощ станет мягким, добавьте к нему зажарку и верните в суп курицу.

Затем «заправьте» блюдо горошком и тертым яйцом, а также посолите и поперчите. При подаче можно украсить мелко нарубленным укропом.
Приятного аппетита!

2
Томатный суп с рисом

Ингредиенты

  • Рис — 150 граммов;
  • Томатная паста — 3 столовых ложки;
  • Болгарский перец — 1 штука;
  • Репчатый лук — 1 штука;
  • Морковь — 1 штука;
  • Картофель — 3−4 штуки;
  • Смесь перцев — 0,5 чайной ложки;
  • Соль — по вкусу;
  • Зелень — по вкусу;
  • Растительное масло — 2 столовых ложки;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Лавровый лист — 1−2 штуки.
Помидоры. Овощи.
Помидоры. Овощи.
СС0

Приготовление

Тщательно промытый рис залейте водой и поставьте на огонь. К нему добавьте очищенный и нарезанный крупными кубиками картофель. Доведите будущий суп до кипения, а затем уменьшите огонь и снимите пену. Варите овощ с крупой еще 10 минут.

В кастрюлю добавьте зажарку. Вот ее рецепт: морковь и лук, нарезанные кубиками, тушите в масле 3 минуты. К ним также отправьте перец с томатной пастой, мелко нарубленный чеснок, специи, соль и лавровый лист.

Смешайте зажарку с картофелем и рисом.
Варите томатный суп еще 5−7 минут. Готово!

3
Сырно-луковый суп

Ингредиенты

  • Свежий помидор — 1 штука;
  • Репчатый лук — 3 штуки;
  • Плавленый сыр — 1 баночка;
  • Консервированные шампиньоны — 1 банка;
  • Морковь — 1 штука;
  • Картофель — 5−6 штук;
  • Бульонный кубик — 2 штуки;
  • Растительное масло — 3−5 столовых ложек;
  • Мука — 1 столовая ложка;
  • Рис — 2−4 столовых ложки;
  • Петрушка — для украшения.
Репчатый лук.
Репчатый лук.
Открытые источники.

Приготовление

Нарежьте репчатый лук полукольцами, морковь — кружочками, а помидоры — на мелкие кубики.

Все овощи отправьте на сковороду. Вместе с шампиньонами и мукой обжарьте их на подсолнечном масле 5−7 минут.

Получившуюся смесь залейте в кипящую воду. Сюда же добавьте нарезанный картофель и бульонные кубики.

Когда суп повторно закипит, засыпьте в него рис.
Дождитесь третьего кипения и положите в кастрюлю плавленый сыр.
Варите блюдо до готовности картофеля. Можно подавать!

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