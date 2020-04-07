Хлор вашему дому: как барнаульские клининговые компании проводят «зачистку» в условиях пандемии

Согласно данным 2GIS, 144 компании Барнаула оказывают услуги клининга. Некоторые из них на волне людского страха стали рекламировать антикоронавирусную уборку. Корреспондент altapress.ru, представившись клиентом, разбирался, сколько стоит избавить помещение от вируса и вырос ли спрос на услуги чистильщиков.

Только один клиент

Из-за пандемии некоторые клининговые компании изменили формат работы. Так, в компании «Чисто Дом» теперь берут только по одному клиенту в день (раньше — минимум трех). Объясняют тем, что сотрудники теперь вынуждены больше времени тратить на стирку и обработку своей экипировки и инвентаря.

Домохозяйка. Стирка. Уборка. СС0

В зависимости от типа уборки (быстрая, генеральная и т. д.) стоимость работ в однокомнатной квартире составит от 1,2 до 5 тыс. рублей.

«Мы используем дезинфицирующие средства, которые убивают все болезнетворные бактерии на контактных поверхностях. После уборки дезинфицируем помещение бактерицидной лампой», — отмечают в компании «Чисто Дом».

Сейчас при заказе услуг скидки в «Чисто Дом» отменены, но во все виды уборки без дополнительной платы включена процедура дезинфекции.

Уборка. CCO

В компании «Эколайн», в которую мы обратились следующей, приняли решение временно прекратить деятельность. Сотрудник компании рассказал, что «чистку от вирусов» можно проводить только специальной сертифицированной химией. Компаний, которые используют ее, в Барнауле немного.

«До введения карантина мы делали генеральные уборки с хлорсодержащими препаратами, но не проводили санобработку. Этим должны заниматься как раз сертифицированные компании, в арсенале которых есть спецхимия», — объяснил представитель «Эколайна».

Сотрудник компании объяснил, что и в своей квартире никаких мер по дезинфекции не предпринимает. «Я свой дом никак не обрабатываю. К коронавирусу никто не был готов, поэтому не совсем понятно, как правильно проводить уборку», — отметил он.

Безопасный метод

Чаще всего клининговые компании проводят обработку помещений средствами, в составе которых есть хлор.

Уборка. CCO

В компании «Домашняя фея» рассказали, что дезинфекцию помещений проводит только СЭС. А они могут предложить клининг со специальным средством. Стоимость уборки однокомнатной квартиры — 3 тыс. рублей. «У нас нет ничего, кроме хлорки. Сейчас используем ее в удвоенном количестве для уборки подъездов. Нас обязал Роспотребнадзор. Если у клиента есть аллергия или астма, непонятно, как организм на это отреагирует. Как правило, все индивидуально», — объяснила сотрудница «Домашней феи».

Некоторые компании используют такой метод дезинфекции помещений, как озонирование. Консультант компании «Уборка Эксперт» объяснил, что с помощью специального прибора — озонатора — из кислорода вырабатывается сильный окислитель (озон), который проникает в труднодоступные места и убивает микробы.

Уборка квартиры. Фото предоставлено PRNEWS. io

Генеральная уборка однокомнатной квартиры и дезинфекция озоном в компании «Уборка Эксперт» будет стоить 5 тыс. рублей. «Хлорсодержащие средства очень вредны. А озон никакого вреда не принесет даже человеку с аллергией или астмой. Нужно будет лишь уйти из квартиры минут на 20 — проветрить ее. После уборки будет немного пахнуть кварцем», — объяснил консультант.

Убирайтесь сами

Консультант компании «Сити Сервис» на нашу попытку заказать «антикоронавирусный клининг» посоветовала убрать небольшую квартиру самостоятельно — в хозяйственных магазинах большой выбор средств для чистки и дезинфекции. «Добавьте средство по инструкции в воду и протрите все поверхности, в том числе пол. Им же можно помыть всю сантехнику. После уборки рекомендую проветрить квартиру. Это гораздо экономнее — вы потратите деньги только на средство», — объяснила она.

Уборка подъезда. Altapress.ru

Заказ собеседница отказалась принять из-за того, что увеличился объем работы. Специалистов не хватает.

В клининговую компанию «Чисто Да» мы обратились от имени жильцов многоквартирного дома, чтобы продезинфицировать подъезд. Девушка посоветовала купить банку хлорных таблеток, которая, по ее словам, стоит всего 500 рублей. «Сейчас дезинфицирующие средства выросли в цене, но это все равно выгоднее, чем заказывать услуги клининговой компании. Такого средства хватит, чтобы мыть весь подъезд месяц. Если сами не сможете найти, я приобрету эти таблетки для вас у поставщика», — предложила она.

Генеральная уборка однокомнатной квартиры в компании «Чисто Да» будет стоить 3,5 тыс. рублей, дезинфекция (промыть все поверхности хлором) входит в стоимость.

Избавим от коронавируса

Особо предприимчивые люди знают, как заработать на массовой истерии. Вводим в поиск «обработка помещений от коронавируса в Барнауле». Уже у первого сайта название многообещающее — barnaul. koronavirus-obrabotka.ru.

Мыть окна. Уборка. СС0

На странице, которая пестрит многочисленными предложениями, написано, что услуги обработки помещений и транспорта от коронавируса COVID-19 предоставляет «Служба СЭС Барнаул. Местная служба дезинфекции. Алтайский край».

Явная мимикрия под официальную организацию — повод насторожиться. Другие объявления в интернете, в которых используется такой же контактный номер, предлагают «эффективное уничтожение клопов, тараканов и насекомых в Барнауле».

Звоним по указанному номеру. «Дезслужба», — представилась девушка. И сразу уточнила город (на сайте написано, что услуги предоставляются по всему Алтайскому краю). Выяснилось, что обработка однокомнатной квартиры от коронавируса в Барнауле у них стоит 1,6 тыс. рублей.

Пылесос. Уборка. СС0

Дезинфекцию компания производит хлорсодержащим препаратом «ДП-Алтай». По словам девушки-консультанта, он безопасен для человека. Однако в инструкции написано, что для аллергиков и людей, чувствительных к хлору, применять его нужно с осторожностью. После обработки рекомендуется 20 минут проветривать помещение.

В «Санитарно-эпидемиологической службе г. Барнаула» нам ответили, что этот сайт к их ведомству не имеет никакого отношения. «На наших страницах в интернете вообще слова „коронавирус“ нет нигде. Мы проводим противовирусные обработки, но не конкретно от COVID-19. Цена зависит от площади обработки», — объяснили в СЭС.