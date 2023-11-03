Хмуриться не надо: в ноябре Wink.ru поможет сохранить бодрость и хорошее настроение

В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков.

Новые фильмы и сериалы помогут сохранить бодрость и хорошее настроение даже в хмурую осеннюю погоду.

Главная премьера от Wink Originals — откровенный сериал о молодежи конца 80-х «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) режиссера Жоры Крыжовникова. Советский Союз доживает последние годы, рушатся система, общепринятые правила и скрепы, разваливаются экономические связи, денег у населения не хватает на самое важное. Молодежь потеряна и дезориентирована. Зато рядом — понятные правила, поддержка членов уличной стаи, шальные деньги и слово пацана, которое крепче клятвы.

Дерзкие, но любимые подростками школьники возвращаются во втором сезоне и в правильное время — ведь у детей каникулы. Новые похождения #ШКЛТ2 (12+) от Wink Originals и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») стартовал 2 ноября.

Wink.ru предложит полезно провести время и самым маленьким зрителям — 3 ноября в видеосервисе появился мультсериал «Кубокот — в школу без забот» (6+). Любимые герои на этот раз помогают подготовиться к важнейшему событию в жизни ребенка — переходу в статус школьника. В 25 коротких и ярких сериях рассказывается, как устроена жизнь ученика, какие бывают школы, что важно собрать на уроки.

В новом киноальманахе «ЭТ» (18+) от известных якутских режиссеров Степана Бурнашёва и Дмитрия Давыдова есть новелла, связанная со школьной жизнью, но посмотреть ее должны родители. Вроде бы обычная ссора подростков перетекает в родительский чат и разгорается до серьезного конфликта.

В Wink.ru традиционно хорошо смотрят сериалы о буднях и подвигах работников правоохранительных органов — в ноябре появятся сразу два проекта в этом жаре. Второй сезон сериала «Наш спецназ» (18+) с Алексеем Кравченко в главной роли с 14 ноября продолжит рассказывать о работе отряда быстрого реагирования «Трефы», которое выполняет сверхсрочные и только самые сложные задания. А вот «Витязи» (16+) делают то же самое, но на сотни лет раньше. События древнерусского детектива разворачиваются в XIII веке, а в Wink.ru доступны с 6 ноября 2023 года.

3 ноября вышло долгожданное продолжение киноэпопеи про приключения гардемаринов. Режиссер Светлана Дружинина представила фильм «Гардемарины 1787. Мир», который вышел через 30 лет после третьей части эпопеи. В кадре знакомые всё лица — Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский.

Афиша фильма «Гардемарины 1787. Мир». Источник: компания «Ростелеком».

От боевых задач и сцен можно переключиться на добрую мелодраму. В альманахе «У людей так бывает» (12+) снялись Юрий Стоянов, Любовь Толкалина, Кирилл Кяро, Екатерина Вилкова, Катерина Шпица, Владимир Меньшов (одна из последних ролей) и Константин Хабенский. Кино объединяет несколько историй о любви, где все взаимосвязано, и разные знакомые и незнакомые люди могут оказать неожиданное влияние на отношения. В видеосервисе сериал появится 27 ноября.

Афиша мелодрамы «У людей так бывает». Источник: компания «Ростелеком».

Wink.ru продолжает пополнять коллекцию зарубежного кино со звездами первой величины. Ума Турман и Сэмюэл Л. Джексон играют в комедии «Искусство по понятиям» (18+). Незадачливая арт-дилерша, киллер и его босс ввязываются в авантюру по отмыванию денег.

Ванесса Паради появляется во французской комедии «Развод по-геймерски» (18+). 14-летние Жордан и Патрик тяжело переживают первую в жизни страшную потерю. У них сломалась любимая приставка PlayStation.

Из Южной Кореи до Wink.ru добралась фантастическая драма «Луна» (12+). 2029 год, на спутник Земли отправляется экипаж из трех космонавтов, но из-за солнечной вспышки корабль терпит крушение и в живых остается только один человек. Он оказывается на обратной стороне Луны и начинает борьбу за выживание.

Даты премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.