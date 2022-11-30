В такую погоду — только онлайн! «Алтайэнергосбыт» предлагает оплачивать электроэнергию и передавать показания счётчика дистанционно — с помощью сервисов компании.

Сервис «Личный кабинет клиента» (ЛКК) функционирует на сайте энергокомпании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.

После простой регистрации станут доступны множество функций:

оплата счетов онлайн;

передача показаний приборов учёта;

управление сразу несколькими лицевыми счетами ( это могут быть счета родителей);

это могут быть счета родителей); просмотр истории начислений и оплат;

заказ энергосервисных услуг;

подписка на электронную квитанцию и многое другое.

Кроме того, оплачивая услуги в ЛКК картой платёжной системы «Мир», клиенты получают кешбэк* 1%. Для участия в акции необходимо зарегистрировать банковскую карту «Мир» на сайте программы лояльности платёжной системы и активировать акцию одним из способов:

на сайте privetmir.ru по ссылке;

в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции , нажав на баннер с акцией и заполнив необходимые поля.

Кешбэк вернётся на национальную платёжную карту в течение 5−7 рабочих дней после оплаты в ЛКК.

Акция действует до 31.12.2022.

*Кешбэк (от англ. cashback — «возврат наличных денег») — денежное поощрение в виде возврата части средств. Подробные правила акции по ссылке.

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».