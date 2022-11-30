Сервис «Личный кабинет клиента» (ЛКК) функционирует на сайте энергокомпании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.
После простой регистрации станут доступны множество функций:
- оплата счетов онлайн;
- передача показаний приборов учёта;
- управление сразу несколькими лицевыми счетами (это могут быть счета родителей);
- просмотр истории начислений и оплат;
- заказ энергосервисных услуг;
- подписка на электронную квитанцию и многое другое.
Кроме того, оплачивая услуги в ЛКК картой платёжной системы «Мир», клиенты получают кешбэк* 1%. Для участия в акции необходимо зарегистрировать банковскую карту «Мир» на сайте программы лояльности платёжной системы и активировать акцию одним из способов:
- на сайте privetmir.ru по ссылке;
- в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции, нажав на баннер с акцией и заполнив необходимые поля.
Кешбэк вернётся на национальную платёжную карту в течение 5−7 рабочих дней после оплаты в ЛКК.
Акция действует до 31.12.2022.
*Кешбэк (от англ. cashback — «возврат наличных денег») — денежное поощрение в виде возврата части средств. Подробные правила акции по ссылке.
Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».