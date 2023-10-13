Хреновуха и самогон заменят недорогие вина из Италии, Испании и Франции. И какова роль туризма

Недорогие вина из Италии, Испании и Франции объемом 0,75 литра и стоимостью до 700 рублей за бутылку скоро исчезнут с российского рынка, указывает "МК".

Одна из причин — введение ввозных пошлин.

Любителям "красненького", правда, нашли замену — вина из Латинской Америки и ЮАР.

Однако в России решили расширить местный ассортимент алкоголя. И с 1 января 2024 года вводится новый ГОСТ - "Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье. Общие технические условия".

Алкотур

Не последнюю роль в увеличении сегмента традиционного алкоголя сыграло развитие внутреннего туризма. Во всяком случае, так считает директор центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

Колоритные напитки

Требования распространятся на самогон, сухарничек, хреновуху, березовку, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковку искристую, пишет m24.ru.

Подшофе

Ранее россиянин щедро плеснул самогон на два автомобиля и спалил их.

Поджигатель сначала разбил стекло одного автомобиля и налил в салон самогона. Потом поджег и скрылся.

Однако через час вернулся и таким же образом решил спалить другую машину. И уже начал выполнять задуманное. Но рядом оказался владелец иномарки.

Он и задержал поджигателя.