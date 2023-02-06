Предки кефира и водки. Пять древних напитков, которые готовили на Алтае

Altapress.ru собрал несколько рецептов напитков, которыми коренные алтайцы могут вас угостить.

Чегень

Любимый кисломолочный напиток у алтайцев. Его делают из кипяченого коровьего молока на старой закваске из остатков предыдущего чегеня.

Ингредиенты:

Молоко коровье — 1 л;

Закваска — 100 г.

Приготовление:

Чегень заквашивают из кипяченого молока на закваске — предыдущего чегеня из расчета 100 г на 1 л молока. Перед закваской старый чегень нужно хорошо размешать в чистой посуде , затем добавить к нему теплое кипяченое молоко и тщательно перемешать. Готовую смесь хранят в бочонке на 30−40 л , который предварительно надо облить кипятком и окурить 2−2,5 часа. Для окуривания используют гниль здоровой лиственницы и ветки черемухи. Чегень ставят на 8−10 часов в теплое место. После этого молоко и закваску нужно смешать и всбивать каждые два-три часа.

Чегень. visiteast. kz

Алтайский чай

Ингредиенты:

Талкан — 1−2 ч. л.;

Соль — по вкусу;

Молоко или сливки 100 мл;

Сливочное масло — 5 г;

Травяной чай ( лист бадана , малины , ягоды кислицы) — 150 мл;

лист бадана малины ягоды кислицы) — 150 мл; Молоко — 100 мл.

Приготовление:

Заварить чай , после чего подогреть молоко. В чашку насыпать талкан , залить чаем и размешать. Добавить в чашку горячее молоко , масло и соль. Все еще раз тщательно размешать.

Чай с молоком. unsplash.com

Кумыс

Ингредиенты:

Кобылье молоко — 5,5−6 л;

Мед — 1 ст. л;

Пивные дрожжи — 1 ч. л.;

Мука — 500 г;

Пшено — 2 ст. л.

Приготовление кумыса в начале ХХ века. ru.wikipedia.org

Приготовление:

Сделать закваску: смешать мед , дрожжи , пшено , муку и молоко. Массу выдержать в теплом месте до закисания. Добавить к ней 5 литров молока и настаивать продукт около суток.

Также в кухне алтайцев есть алкогольные напитки: арака и абыртка. Первое — молочный самогон, второе — брага из смеси воды и талкана.

Приготовление арака. culture19.ru