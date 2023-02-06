Предки кефира и водки. Пять древних напитков, которые готовили на Алтае

Чегень
Любимый кисломолочный напиток у алтайцев. Его делают из кипяченого коровьего молока на старой закваске из остатков предыдущего чегеня.
Ингредиенты:
- Молоко коровье — 1 л;
- Закваска — 100 г.
Приготовление:
- Чегень заквашивают из кипяченого молока на закваске — предыдущего чегеня из расчета 100 г на 1 л молока.
- Перед закваской старый чегень нужно хорошо размешать в чистой посуде, затем добавить к нему теплое кипяченое молоко и тщательно перемешать.
- Готовую смесь хранят в бочонке на 30−40 л, который предварительно надо облить кипятком и окурить 2−2,5 часа. Для окуривания используют гниль здоровой лиственницы и ветки черемухи.
- Чегень ставят на 8−10 часов в теплое место. После этого молоко и закваску нужно смешать и всбивать каждые два-три часа.
Чегень.
visiteast. kz
Алтайский чай
Ингредиенты:
- Талкан — 1−2 ч. л.;
- Соль — по вкусу;
- Молоко или сливки 100 мл;
- Сливочное масло — 5 г;
- Травяной чай (лист бадана, малины, ягоды кислицы) — 150 мл;
- Молоко — 100 мл.
Приготовление:
- Заварить чай, после чего подогреть молоко.
- В чашку насыпать талкан, залить чаем и размешать.
- Добавить в чашку горячее молоко, масло и соль. Все еще раз тщательно размешать.
Чай с молоком.
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Кумыс
Ингредиенты:
- Кобылье молоко — 5,5−6 л;
- Мед — 1 ст. л;
- Пивные дрожжи — 1 ч. л.;
- Мука — 500 г;
- Пшено — 2 ст. л.
Приготовление кумыса в начале ХХ века.
ru.wikipedia.org
Приготовление:
- Сделать закваску: смешать мед, дрожжи, пшено, муку и молоко. Массу выдержать в теплом месте до закисания.
- Добавить к ней 5 литров молока и настаивать продукт около суток.
Также в кухне алтайцев есть алкогольные напитки: арака и абыртка. Первое — молочный самогон, второе — брага из смеси воды и талкана.
Приготовление арака.
culture19.ru
Талкан — это мука крупного помола из жареного ячменя или пшеницы.
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