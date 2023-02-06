6 февраля
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Жизнь

Предки кефира и водки. Пять древних напитков, которые готовили на Алтае

Altapress.ru собрал несколько рецептов напитков, которыми коренные алтайцы могут вас угостить.

Кумыс.
Кумыс.
vsvoemdome.ru

Чегень

Любимый кисломолочный напиток у алтайцев. Его делают из кипяченого коровьего молока на старой закваске из остатков предыдущего чегеня.

Ингредиенты:

  • Молоко коровье — 1 л;
  • Закваска — 100 г.

Приготовление:

  1. Чегень заквашивают из кипяченого молока на закваске — предыдущего чегеня из расчета 100 г на 1 л молока.
  2. Перед закваской старый чегень нужно хорошо размешать в чистой посуде, затем добавить к нему теплое кипяченое молоко и тщательно перемешать.
  3. Готовую смесь хранят в бочонке на 30−40 л, который предварительно надо облить кипятком и окурить 2−2,5 часа. Для окуривания используют гниль здоровой лиственницы и ветки черемухи.
  4. Чегень ставят на 8−10 часов в теплое место. После этого молоко и закваску нужно смешать и всбивать каждые два-три часа.
Чегень.
Чегень.
visiteast. kz

Алтайский чай

Ингредиенты:

  • Талкан — 1−2 ч. л.;
  • Соль — по вкусу;
  • Молоко или сливки 100 мл;
  • Сливочное масло — 5 г;
  • Травяной чай (лист бадана, малины, ягоды кислицы) — 150 мл;
  • Молоко — 100 мл.

Приготовление:

  1. Заварить чай, после чего подогреть молоко.
  2. В чашку насыпать талкан, залить чаем и размешать.
  3. Добавить в чашку горячее молоко, масло и соль. Все еще раз тщательно размешать.
Чай с молоком.
Чай с молоком.
unsplash.com

Кумыс

Ингредиенты:

  • Кобылье молоко — 5,5−6 л;
  • Мед — 1 ст. л;
  • Пивные дрожжи — 1 ч. л.;
  • Мука — 500 г;
  • Пшено — 2 ст. л.
Приготовление кумыса в начале ХХ века.
Приготовление кумыса в начале ХХ века.
ru.wikipedia.org

Приготовление:

  1. Сделать закваску: смешать мед, дрожжи, пшено, муку и молоко. Массу выдержать в теплом месте до закисания.
  2. Добавить к ней 5 литров молока и настаивать продукт около суток.

Также в кухне алтайцев есть алкогольные напитки: арака и абыртка. Первое — молочный самогон, второе — брага из смеси воды и талкана.

Приготовление арака.
Приготовление арака.
culture19.ru

Талкан — это мука крупного помола из жареного ячменя или пшеницы.

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