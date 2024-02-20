И бее и мее. На Алтае появятся продукты из молока не только швейцарских коз, но и испанских овец

Сельхозпредприятие «Алтайские луга» в Смоленском районе закупило поголовье молочных испанских овец породы ассаф. Продукты будут доступны только для отдыхающих в санаториях.

Компания «Алтайские луга» за счет нового маслосырзавода и цеха по убою скота полностью обеспечивает санатории «Курорта Белокурихи» молочными и мясными продуктами.

В прошлом году предприятие занялось молочным козоводством. Сейчас у «Алтайских лугов» 89 голов чистопородных зааненских коз. 31 из них — дойные. Они дают по 95 литров молока в день. Из него делают масло, сыр, сметану и йогурт.

Одна коза в среднем дает 3,2 л молока в день, что после первого ягнения оценивают, как хороший результат.

На предприятии строят ферму на 200 голов скота. Здесь же будут жить овцы — в апреле поставят 50 голов. Первый надой получат уже в январе. Вслед за этим на столах у отдыхающих появится овечье молоко, сметана, творог и т.д.

Как рассказывает руководитель предприятия Александр Потемкин, лучше всего из овечьего молока получаются твердые и полутвердые сыры.

Закупали племенной скот с помощью субсидии краевой программы развития сельского хозяйства. Регион компенсировал 40% затрат.

Одна коза зааненской породы стоит 50 тыс. рублей.

Козы "Алтайских лугов". Екатерина Карзова

В планах развитие свиноводства. Хрюшек привезут благородных, породы венгерская маргалица.

«Мы заводим породы, которые не являются экстенсивным скотом. У них травяные откормы и выгульное содержание. В этом году животные паслись до декабря», — сказал Александр Потемкин.

С птицеводством тоже все в порядке — у «Алтайских лугов» переизбыток индюков, перепелов и их яиц. «Неделю назад 50 тыс. яиц просто раздали», — отметил Потемкин.

Ученые АГАУ проверяют качество продуктов и дают рекомендации, которые помогают улучшить качество.

«Оказалось, что мы настолько старались, что с индюшатиной все отлично. Мы можем позволить себе кормить ее пшеницей третьего класса, из которой делают хлеб, — отметил Потемкин. — Когда наука говорит, что у тебя индюк лучшего качества, как-то по-другому на него уже смотришь. Как у кота Матроскина: «А я его еще больше любить начну»».

А вот над мраморностью говядины предстоит еще поработать. Вместе с генетиками «Алтайские луга» начинают идти к производственному скрещиванию.

Сейчас на предприятии насчитывается более 1,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

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