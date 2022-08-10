IKEA объявила дату окончания онлайн-распродажи

Онлайн-распродажа остатков товаров в магазине IKEA завершится в 20:00 по московскому времени 15 августа, сообщают на официальном сайте компании .

Магазины IКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. В онлайн-формате личный кабинет и список покупок недоступны.

IKEA рекомендуют добавлять товары непосредственно в корзину.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в официальном сообщении компании.

Ранее15 июня, IKEA объявила об окончательном уходе с российского рынка: 5 июля в РФ должна была начаться большая онлайн-распродажа товаров бренда.

Однако с ней возникли проблемы. В назначенный день на сайте невозможно было добавить товары в корзину, а к вечеру он вовсе перестал открываться. Сообщалось, что всего за один день жители «израсходовали» почти такой же объем информации, который ранее был за целый месяц.

На следующий день на сайте появилась электронная форма. Заполнив ее, пользователь должен был дождаться звонка специалиста и завершить заказ по телефону. Но и эта попытка оказалась провальной. В течение получаса поля для заполнения заявки перестали отображаться.

IKEA создала онлайн-очередь на своем российском сайте для желающих купить товары на распродаже. www.ikea.com/ru/ru/

Распродажа заработала через несколько дней, но пользователям до сих пор приходится вставать в очередь на сайте и ждать от нескольких минут до суток.