IKEA приостанавливает работу всех своих магазинов в России

Как пишет retail.ru, одновременно будут закрыты все кафе и магазины в торговых центрах IKEA. Данная мера временная, но говорить о том, когда сеть возобновит свою работу, пока рано.
Отметим, что о полном или частичном закрытии своих торговых точек в различных городах России уже заявили такие сети, как «Связной», McDonalds, «585 золотой», аптеки «36,6» и некоторые другие.
В Барнауле свою работу в условиях карантина приостановили многие торгово-развлекательные центры, рестораны быстрого питания, кинотеатры, детские игровые залы, придорожный сервис и т.д.
Напомним, с 28 марта по 5 апреля согласно указу президента России Владимира Путина в стране введена карантинная неделя.