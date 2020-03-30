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IKEA приостанавливает работу всех своих магазинов в России

Шведская сеть IKEA с 30 марта по 5 апреля закрывает все свои магазины в России. Для покупателей будет дейсвтвовать только интернет-магазин и служба доставки.

Магазин IKEA.
Магазин IKEA.
CC0.

Как пишет retail.ru, одновременно будут закрыты все кафе и магазины в торговых центрах IKEA. Данная мера временная, но говорить о том, когда сеть возобновит свою работу, пока рано.

Отметим, что о полном или частичном закрытии своих торговых точек в различных городах России уже заявили такие сети, как «Связной», McDonalds, «585 золотой», аптеки «36,6» и некоторые другие.

В Барнауле свою работу в условиях карантина приостановили многие торгово-развлекательные центры, рестораны быстрого питания, кинотеатры, детские игровые залы, придорожный сервис и т.д.

Напомним, с 28 марта по 5 апреля согласно указу президента России Владимира Путина в стране введена карантинная неделя.

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