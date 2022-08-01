1 августа
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Потребитель

Импорт крепкого алкоголя в Россию резко сократился

Импорт крепкого алкоголя в Россию снизился на 34,4% — до 32,65 млн литров — за первое полугодие 2022 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

Как сообщили участники рынка, уменьшились поставки зарубежного виски (на 48,4%, до 11,8 млн литров), водки (на 41,7%, до 965,5 тыс. литров), а также ликеров (на 36,6%, до 2,25 млн литров).

Кроме того, сократился импорт текилы, настоек, фруктовых дистиллятов (на 34,4%, до 4,83 млн литров) и джина (на 26,6%, до 874,05 тыс. литров).

Также «упали» объемы ввозимого бренди и коньяка (до 9,02 млн литров), рома (на 1,8%, до 2,89 млн литров) — по сравнению с январем-июнем прошлого года.

По имеющейся информации, импорт снизился на фоне санкций и остановки поставок некоторыми предприятиями — в частности, Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell's, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys) и Bacardi (Dewar's, William Lawson’s).

Ранее стало известно, что в Алтайском крае могут запретить продажу алкоголя в определенные дни.

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