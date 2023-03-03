3 марта
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Индикаторы для торговли криптовалютами

Каждый начинающих инвестор, интересующийся криптовалютой, знакомится с понятием технических индикаторов. Они помогают правильно выбрать направление сделки и точку входа, поэтому пользуются большой популярностью среди трейдеров. В статье разберем топовые индикаторы для трейдинга на криптовалютном рынке.

Концепция криптовалюты.
Концепция криптовалюты.
Фото: freepik.

Лучшие индикаторы для торговли криптовалютами

Индикаторы объема

Объемы используются для измерения рыночной активности. Они показывают на шкале времени объем торгуемых активов. Если при росте цены актива объемы растут — значит участники рынка готовы покупать и можно открывать сделку на Buy. (Купить) Следовательно, лучше подождать и открыться на sell. Лучшие индикаторы объема для MT4 мы разбирали на странице. Можно выбрать несколько, протестировать и оставить тот, с которым вам удобнее работать.

Также следует учитывать, что объемы могут сильно различаться в зависимости от дня недели. Кроме этого, отдельные повышения могут соответствовать рыночным возмущениям, таким как FOMO (страх упустить выгоду при стремительном росте) или FUD (страх, неуверенность и сомнения или панические продажи при негативных новостях).

Большой объем обнадеживает в том смысле, что ценой труднее манипулировать. Поэтому в идеале выбирайте активы с объемами ежедневных торгов выше средних по рынку.

Увеличение объема обычно подтверждает тренд (восходящий или нисходящий), в то время как уменьшение объема может указывать на скорый разворот или консолидацию.

RSI (индекс относительной силы)

RSI является индикатором трендов и колебаний. Помогает выделить области перекупленности или перепроданности. По умолчанию RSI работает с 14 периодами, но вы можете изменить эту настройку.

В RSI есть три зоны:

  • выше 70: перекупленность;
  • ниже 30: перепроданность;
  • между двумя, с медианой 50 (RSI дает число от 0 до 100).

Пересечение 70 вниз может указывать на исчерпание вершины и разворот тренда. И наоборот, пересечение 30 вверх указывает на возобновление покупок и на то, что цена может вырасти.

Индикатор RSI (Индекс относительной силы) лучше сочетать с трендовыми индикаторами, т.к. он относится к запаздывающим инструментам технического анализа.

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Поддержка — это ценовой уровень, от которого цена имеет тенденцию отскакивать, чтобы снова начать расти в случае падения. Сопротивление — это ценовой диапазон, от которого цена имеет тенденцию отскакивать, чтобы снова начать падать в случае роста. Это так называемые пороги, которые были установлены ценовой историей.

Поддержки и сопротивления обычно являются основой стратегий. Они позволяют вам определять ценовые уровни для мониторинга, которые могут указывать на изменение тренда и определять точки для открытия позиции.

Когда поддержка пробита (в трейдинге используется такое понятие как прорыв), особенно при больших объемах, это может указывать на сильное движение вниз, обычно к следующей поддержке. И наоборот, если сопротивление пробито, это может сигнализировать о сильном бычьем движении.

Как только поддержка будет пересечена снизу, она станет сопротивлением. И наоборот, пересеченное сопротивление вверх становится поддержкой.

Для поиска уровней поддержки и сопротивления можно использовать соответствующие индикаторы. На начальном этапе они придадут уверенности, что вы строите линии верно.

Обратите внимание, что чем ближе цена подходит к поддержке или сопротивлению, тем больше закрывается сделок в направлении движения. С другой стороны, после касаний поддержки или сопротивления, если уровень не был пробит возрастают объемы сделок в противоположном направлении.

Индикатор Fibonacci (Фибоначчи)

Уровни Фибоначчи — это инструменты, используемые трейдерами для определения точек входа или выхода из рынка.

Процесс построения Фибоначчи включает в себя:

  • Определение значительного движения вверх/вниз.
  • Прорисовка Фибоначчи, соединяя максимумы и минимумы. Для медвежьего тренда от высокой точки до нижней точки. Для бычьего тренда от нижней точки до максимума.
  • Выберите возможные уровни отката.

Ключевыми уровнями, на которые следует обратить внимание, являются 38,2% и 61,8% соответственно. Уровень 50% технически не является уровнем Фибоначчи, но считается необходимым порогом. Подробнее про уровни Фибоначчи в трейдинге читайте в статье. Там подобраны конкретные примеры и нюансы использования.

Фибоначчи один из самых эффективных торговых инструментов, используемых во всех сферах нашей жизни. Тем не менее, это не означает, что вы должны использовать инструмент Фибоначчи в качестве единственного в вашем торговом плане. Использование его в сочетании с несколькими другими индикаторами может быть более прибыльным и выгодным.

Конечно, ни один индикатор не может на 100% определить, что произойдет на рынке, особенно таком волатильном, как криптовалютный. Именно одинаковые сигналы от нескольких выбранных индикаторов позволят выявить тренд и определить точку входа. Также имейте в виду, что технический анализ — это еще не все. Цена также зависит от новостей, входа и выхода из позиции крупных участников. Поэтому использование стоп-лосса, ограничивающего возможные убытки, обязательно.

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