Каждый начинающих инвестор, интересующийся криптовалютой, знакомится с понятием технических индикаторов. Они помогают правильно выбрать направление сделки и точку входа, поэтому пользуются большой популярностью среди трейдеров. В статье разберем топовые индикаторы для трейдинга на криптовалютном рынке.

Лучшие индикаторы для торговли криптовалютами

Индикаторы объема

Объемы используются для измерения рыночной активности. Они показывают на шкале времени объем торгуемых активов. Если при росте цены актива объемы растут — значит участники рынка готовы покупать и можно открывать сделку на Buy. (Купить) Следовательно, лучше подождать и открыться на sell. Лучшие индикаторы объема для MT4 мы разбирали на странице. Можно выбрать несколько, протестировать и оставить тот, с которым вам удобнее работать.

Также следует учитывать, что объемы могут сильно различаться в зависимости от дня недели. Кроме этого, отдельные повышения могут соответствовать рыночным возмущениям, таким как FOMO (страх упустить выгоду при стремительном росте) или FUD (страх, неуверенность и сомнения или панические продажи при негативных новостях).

Большой объем обнадеживает в том смысле, что ценой труднее манипулировать. Поэтому в идеале выбирайте активы с объемами ежедневных торгов выше средних по рынку.

Увеличение объема обычно подтверждает тренд (восходящий или нисходящий), в то время как уменьшение объема может указывать на скорый разворот или консолидацию.

RSI (индекс относительной силы)

RSI является индикатором трендов и колебаний. Помогает выделить области перекупленности или перепроданности. По умолчанию RSI работает с 14 периодами, но вы можете изменить эту настройку.

В RSI есть три зоны:

выше 70: перекупленность;

ниже 30: перепроданность;

между двумя , с медианой 50 ( RSI дает число от 0 до 100).

Пересечение 70 вниз может указывать на исчерпание вершины и разворот тренда. И наоборот, пересечение 30 вверх указывает на возобновление покупок и на то, что цена может вырасти.

Индикатор RSI (Индекс относительной силы) лучше сочетать с трендовыми индикаторами, т.к. он относится к запаздывающим инструментам технического анализа.

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Поддержка — это ценовой уровень, от которого цена имеет тенденцию отскакивать, чтобы снова начать расти в случае падения. Сопротивление — это ценовой диапазон, от которого цена имеет тенденцию отскакивать, чтобы снова начать падать в случае роста. Это так называемые пороги, которые были установлены ценовой историей.

Поддержки и сопротивления обычно являются основой стратегий. Они позволяют вам определять ценовые уровни для мониторинга, которые могут указывать на изменение тренда и определять точки для открытия позиции.

Когда поддержка пробита (в трейдинге используется такое понятие как прорыв), особенно при больших объемах, это может указывать на сильное движение вниз, обычно к следующей поддержке. И наоборот, если сопротивление пробито, это может сигнализировать о сильном бычьем движении.

Как только поддержка будет пересечена снизу, она станет сопротивлением. И наоборот, пересеченное сопротивление вверх становится поддержкой.

Для поиска уровней поддержки и сопротивления можно использовать соответствующие индикаторы. На начальном этапе они придадут уверенности, что вы строите линии верно.

Обратите внимание, что чем ближе цена подходит к поддержке или сопротивлению, тем больше закрывается сделок в направлении движения. С другой стороны, после касаний поддержки или сопротивления, если уровень не был пробит возрастают объемы сделок в противоположном направлении.

Индикатор Fibonacci ( Фибоначчи)

Уровни Фибоначчи — это инструменты, используемые трейдерами для определения точек входа или выхода из рынка.

Процесс построения Фибоначчи включает в себя:

Определение значительного движения вверх/вниз.

Прорисовка Фибоначчи , соединяя максимумы и минимумы. Для медвежьего тренда от высокой точки до нижней точки. Для бычьего тренда от нижней точки до максимума.

соединяя максимумы и минимумы. Для медвежьего тренда от высокой точки до нижней точки. Для бычьего тренда от нижней точки до максимума. Выберите возможные уровни отката.

Ключевыми уровнями, на которые следует обратить внимание, являются 38,2% и 61,8% соответственно. Уровень 50% технически не является уровнем Фибоначчи, но считается необходимым порогом. Подробнее про уровни Фибоначчи в трейдинге читайте в статье. Там подобраны конкретные примеры и нюансы использования.

Фибоначчи один из самых эффективных торговых инструментов, используемых во всех сферах нашей жизни. Тем не менее, это не означает, что вы должны использовать инструмент Фибоначчи в качестве единственного в вашем торговом плане. Использование его в сочетании с несколькими другими индикаторами может быть более прибыльным и выгодным.

Конечно, ни один индикатор не может на 100% определить, что произойдет на рынке, особенно таком волатильном, как криптовалютный. Именно одинаковые сигналы от нескольких выбранных индикаторов позволят выявить тренд и определить точку входа. Также имейте в виду, что технический анализ — это еще не все. Цена также зависит от новостей, входа и выхода из позиции крупных участников. Поэтому использование стоп-лосса, ограничивающего возможные убытки, обязательно.