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1 декабря
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Instagram ввел новые функции и начал борьбу с накрутками лайков

В Instagram появились с помощью специальной технологии появилась функция распознавания объектов, изображенных на фотографиях, и перечислять их вслух. Об этой и других новинках, облегчающих использования соцсети слабовидящими людьми, рассказали в блоге разработчиков Instagram.

Instagram. Соцсети.
Instagram. Соцсети.
СС0

А при добавлении фото появилась возможность составить его описание, которое будет озвучено при просмотре слабовидящим пользователем.

Также соцсеть сообщила, что станет удалять накрученные лайки, комментарии и подписчиков, пишет РИА Новости.

Ранее Instagram объявил об усилении мер безопасности и защиты пользователей. Одной из них стала возможность верификации аккаунта по запросу при условии предоставления подтверждающего личность документа.

Однако отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. После того как запрос рассмотрят, пользователь получит уведомление о решении, при вынесении которого Instagram рассматривает аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.

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