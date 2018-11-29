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Поделки на Новый год 2019. Лучшие идеи из Instagram

Поделки на Новый год-2019 своими руками — это один из лучших способов создать новогоднее настроение и домашний уют. Снеговики, елки, Деды Морозы и Снегурочки, снегири, пряничные человечки, — все эти герои украсят любимый зимний праздник. Мы нашли для вас в Instagram много необычных, милых и забавных идей для поделок на Новый год.

Новый год, Рождество. Кошка у елки.
Новый год, Рождество. Кошка у елки.
СС0

Для новогодних поделок мастера используют бисер, краску, макароны, игрушки из шоколадных яиц, папье-маше и даже лампочки.

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