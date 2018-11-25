Худеем к Новому году: 6 полезных привычек в борьбе с лишним весом

Пообещали себе похудеть к новому году или начать этот процесс с 2019 года? Для того чтобы стать стройнее, не обязательно изнурять свой организм. Начните с правильных привычек.

Не стоит гнаться за быстрым результатом и кардинально менять свои вкусовые пристрастии. Постепенно вводить новые привычки куда эффективнее, чем запретить организму всё, что ему нравится.

Вода

Воды нужно пить не меньше 1,5 литров воды в сутки. И делать это лучше до 17:00 часов. А чтобы не ошибиться с точным количеством употребляемого, есть особая формула: 30мл воды на каждый килограмм своего веса.

Порция

Размер порции можно постепенно уменьшать. Не стоит съедать за один прием пищи более 250 грамм. В противном случае вы расширяете объем своего желудка. Главное прислушаться к собственным ощущениям. Стараться найти баланс между желаемым и действительным количеством съеденного.

Без голода

Перерывы между приемами пищи не должны быть большими. Завтракать лучше в первые пол часа после пробуждения. Разбить день на 4 — 5 приемов пищи. Забудьте фразу: «Я не ем после 18:00!». Лучше ориентироваться по тому, когда вы засыпаете. Последний прием пищи должен быть максимум за 3 — 4 часа до сна.

Состав продуктов

Важно обращать внимание не только на полезные свойства продуктов, но и учитывать содержание белков, жиров и углеводов. Рассчитайте собственную дневную норму и старайтесь не выходить за заданные рамки.

Нежирные сладости

Если вы не можете обойтись без сладкого — замените привычные булочки и шоколадки на более полезный вариант: пастила, зефир, варенье, мед и свежие фрукты. Предварительно познакомьтесь с таблицей калорийности сладостей из магазина

Физическая активность

Если на полноценные занятия спортом не хватает времени, можно начать с зарядки. Уделяйте этому не менее 15 минут ежедневно и будете чувствовать себя на много лучше. Занятия спортом ускоряют обмен веществ.