Худеем к Новому году: 6 полезных привычек в борьбе с лишним весом

Не стоит гнаться за быстрым результатом и кардинально менять свои вкусовые пристрастии. Постепенно вводить новые привычки куда эффективнее, чем запретить организму всё, что ему нравится.
Вода
Воды нужно пить не меньше 1,5 литров воды в сутки. И делать это лучше до 17:00 часов. А чтобы не ошибиться с точным количеством употребляемого, есть особая формула: 30мл воды на каждый килограмм своего веса.
Порция
Размер порции можно постепенно уменьшать. Не стоит съедать за один прием пищи более 250 грамм. В противном случае вы расширяете объем своего желудка. Главное прислушаться к собственным ощущениям. Стараться найти баланс между желаемым и действительным количеством съеденного.
Без голода
Перерывы между приемами пищи не должны быть большими. Завтракать лучше в первые пол часа после пробуждения. Разбить день на 4 — 5 приемов пищи. Забудьте фразу: «Я не ем после 18:00!». Лучше ориентироваться по тому, когда вы засыпаете. Последний прием пищи должен быть максимум за 3 — 4 часа до сна.
Состав продуктов
Важно обращать внимание не только на полезные свойства продуктов, но и учитывать содержание белков, жиров и углеводов. Рассчитайте собственную дневную норму и старайтесь не выходить за заданные рамки.
Нежирные сладости
Если вы не можете обойтись без сладкого — замените привычные булочки и шоколадки на более полезный вариант: пастила, зефир, варенье, мед и свежие фрукты. Предварительно познакомьтесь с таблицей калорийности сладостей из магазина
Физическая активность
Если на полноценные занятия спортом не хватает времени, можно начать с зарядки. Уделяйте этому не менее 15 минут ежедневно и будете чувствовать себя на много лучше. Занятия спортом ускоряют обмен веществ.