Инвестиционный брокер: как открыть счет и начать инвестировать?

Банковские вклады, ставки по которым заметно опустились за последние месяцы, для россиян в качестве пассивного источника получения дохода практически перестали быть привлекательными. Поэтому многие находятся в поиске альтернативных вариантов. Некоторые стали изучать тонкости работы с ценными бумагами и торговли на фондовом рынке. Ниже расскажем о том, кто такой инвестиционный брокер и как, открыв персональный счет, можно получить доступ к биржам России и всего мира.

Брокерский счет: что это и как работает?

Это счет, который считается «личным кошельком» клиента, открытым компанией-брокером. Он служит для проведения операций с различными финансовыми инструментами (валюта, акции, фьючерсы, облигации, и т.д.). Торговать можно и на российской бирже, и на зарубежных площадках.

На счету хранятся инвестиционные инструменты клиента: ценные бумаги и активы в виде финансовых средств в любой валюте. Управление ими для физических лиц доступно при помощи посредников — брокеров.

Инвестиции доступны каждому, и для того, чтобы начать зарабатывать, важно пройти всего три этапа:

Открыть счет , предварительно изучив список доступных вариантов и выбрав надежного брокера. Внести финансы на депозит. Начать управлять средствами при помощи специального программного обеспечения.

Важно: доступ к торговле и условия для начала работы отличаются простотой. Но чтобы инвесторов ждал успех, а значит, и прибыль, важно не только правильно выбрать брокера, предварительно изучив рейтинг лучших и почитав отзывы о них. Также необходимо обладать определенными знаниями. Кто-то выбирает платные услуги по обучению, но изучить базовые понятия можно и бесплатно, например, Газпромбанк Инвестиции в своем блоге (https://gazprombank.investments/blog/) собрали много полезной информации для новичков и уже «продвинутых» клиентов.

Отвечаем на несколько популярных вопросов

Открытие, управление и обслуживание счета связано со многими вопросами. Разберем несколько самых популярных:

можно ли обойтись без брокера и сколько стоят его услуги? — торговать на московской или любой другой бирже частному лицу нельзя. Заниматься этим может только посредник. За свои услуги брокер взимает определенную комиссию , размер которой может отличаться;

размер которой может отличаться; кто принимает решения? — это полностью зависит от выбора трейдеров. Посредник может только исполнять волю владельца счета , посылающего специальные сигналы , или совершать операции самостоятельно ( например , акции какой компании купить сегодня). Во втором случае заключается договор доверительного управления;

посылающего специальные сигналы или совершать операции самостоятельно например акции какой компании купить сегодня). Во втором случае заключается договор доверительного управления; кто устанавливает тарифы на услуги брокера? — в профессиональной среде есть свои правила. При желании можно провести сравнение нескольких компаний , которые занимаются таким типом деятельности;

которые занимаются таким типом деятельности; чем отличается от брокерского индивидуальный инвестиционный счет ( иис)? Это разные инструменты , у которых целый список отличий. Основное состоит в том , что это счет , который открывают банки , брокеры или УК и посредством которого инвесторы могут приобретать активы государственных и коммерческих предприятий.

Если вы пока не определились, стоит ли начать торговать или лучше открыть малодоходный депозит в банке, просто зайдите на Газпромбанк Инвестиции (подробный обзор можно изучить здесь: https://gazprombank.investments/invest-idea/). Он входит в топ посредников, как и бкс, и выдвигает минимальные критерии для начала торговли.

«Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 354 от 29.12.2014.