Инвестиционный брокер: как открыть счет и начать инвестировать?

Брокерский счет: что это и как работает?
Это счет, который считается «личным кошельком» клиента, открытым компанией-брокером. Он служит для проведения операций с различными финансовыми инструментами (валюта, акции, фьючерсы, облигации, и т.д.). Торговать можно и на российской бирже, и на зарубежных площадках.
На счету хранятся инвестиционные инструменты клиента: ценные бумаги и активы в виде финансовых средств в любой валюте. Управление ими для физических лиц доступно при помощи посредников — брокеров.
Инвестиции доступны каждому, и для того, чтобы начать зарабатывать, важно пройти всего три этапа:
- Открыть счет, предварительно изучив список доступных вариантов и выбрав надежного брокера.
- Внести финансы на депозит.
- Начать управлять средствами при помощи специального программного обеспечения.
Важно: доступ к торговле и условия для начала работы отличаются простотой. Но чтобы инвесторов ждал успех, а значит, и прибыль, важно не только правильно выбрать брокера, предварительно изучив рейтинг лучших и почитав отзывы о них. Также необходимо обладать определенными знаниями. Кто-то выбирает платные услуги по обучению, но изучить базовые понятия можно и бесплатно, например, Газпромбанк Инвестиции в своем блоге (https://gazprombank.investments/blog/) собрали много полезной информации для новичков и уже «продвинутых» клиентов.
Отвечаем на несколько популярных вопросов
Открытие, управление и обслуживание счета связано со многими вопросами. Разберем несколько самых популярных:
- можно ли обойтись без брокера и сколько стоят его услуги? — торговать на московской или любой другой бирже частному лицу нельзя. Заниматься этим может только посредник. За свои услуги брокер взимает определенную комиссию, размер которой может отличаться;
- кто принимает решения? — это полностью зависит от выбора трейдеров. Посредник может только исполнять волю владельца счета, посылающего специальные сигналы, или совершать операции самостоятельно (например, акции какой компании купить сегодня). Во втором случае заключается договор доверительного управления;
- кто устанавливает тарифы на услуги брокера? — в профессиональной среде есть свои правила. При желании можно провести сравнение нескольких компаний, которые занимаются таким типом деятельности;
- чем отличается от брокерского индивидуальный инвестиционный счет (иис)? Это разные инструменты, у которых целый список отличий. Основное состоит в том, что это счет, который открывают банки, брокеры или УК и посредством которого инвесторы могут приобретать активы государственных и коммерческих предприятий.
Если вы пока не определились, стоит ли начать торговать или лучше открыть малодоходный депозит в банке, просто зайдите на Газпромбанк Инвестиции (подробный обзор можно изучить здесь: https://gazprombank.investments/invest-idea/). Он входит в топ посредников, как и бкс, и выдвигает минимальные критерии для начала торговли.
«Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 354 от 29.12.2014.