iPhone нового поколения, наушники с чипом и часы с сенсором измерения температуры. Apple представила новинки

Вот отличия новой модели iPhone.
- Диагональ экрана iPhone 14 Pro и Pro Max увеличилась до 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. А пиковая яркость достигла 2 тыс. нит.
- Старая «челка» теперь интерактивная. Она изменяется в зависимости от операции — осуществляется анимация Dynamic Island.
- У 14 Pro новый чип A16 — самый быстрый среди всех существующих. А вот у версий 14 и 14 Plus останется прошлогодний А15 Bionic.
- iPhone 14 Plus будет дольше работать в автономном режиме.
- Все версии 14 iPhone будут иметь виртуальную SIM-карту — eSIM. Исчезнет привычный лоток для «симки».
- Новая модель сможет самостоятельно вызывать спасателей с помощью подключения к спутникам. Можно отправить сигнал «сос» и короткое сообщение близким.
С новым процессором камера iPhone 14 Pro сможет проводить 4 трлн операций с фотографией в секунду.
Теперь сенсор в камере — 48 мегапикселей вместо 12. А фокусное расстояние увеличилось до 24 мм.
Кстати, iPhone 14 и 14 Plus с камерой в 12 мегапикселей смогут захватывать до 49% больше света при съемке в неосвещенных локациях.
Apple представила три версии флагманских часов — 8, второе поколение упрощенных SE и новые Ultra. Очередное поколение часов научилось обнаруживать автомобильные аварии и вызывать службу спасения. Также появился режим энергосбережения.
Теперь есть датчик измерения температуры. Но его будет использовать только приложение для контроля женского здоровья и менструальных циклов, сообщает Lenta.ru.
Новейшую версияю Ultra в серии Apple Watch позиционируют как часы для экстремалов и спортсменов. У них сапфировое стекло и титановый корпус, а работают они до 60 часов в особом режиме и оснащены обновленными GPS и компасом.
Обновленные AirPods получили чип H2 и улучшенную систему подавления внешних шумов. Она позволяет отфильтровать в два раза больше шума.
Стоимость новых телефонов начинается с 799 и 899 долларов.
Цена GPS-версии часов составит 399 долларов, а модель с поддержкой сотовой связи оценили на 100 долларов дороже.
AirPods Pro будут стоить 249 долларов.
Все новые устройства поступят в продажу 16 сентября. Но в Россию Apple не поставит свою технику. Купить гаджеты можно будет либо в рамках параллельного импорта, либо у неофициальных продавцов.