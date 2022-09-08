11 сентября
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Потребитель

iPhone нового поколения, наушники с чипом и часы с сенсором измерения температуры. Apple представила новинки

  1. Чем новая модель iPhone отличается от предыдущей?
  2. А какая камера у iPhone 14?
  3. Что известно об Apple Watch Series 8?
  4. Почему AirPods стали Pro?
  5. Сколько будут стоить новые гаджеты?
  6. Когда начнутся продажи?

Компания Apple представила новинкина ежегодной презентации — в частности, iPhone 14, Plus и Pro, а также обновленные часы Apple Watch Series 8 и наушники c новым чипом H2. Подробнее об этом — в нашем обзоре.

1
Чем новая модель iPhone отличается от предыдущей?

Вот отличия новой модели iPhone.

  • Диагональ экрана iPhone 14 Pro и Pro Max увеличилась до 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. А пиковая яркость достигла 2 тыс. нит.
  • Старая «челка» теперь интерактивная. Она изменяется в зависимости от операции — осуществляется анимация Dynamic Island.
  • У 14 Pro новый чип A16 — самый быстрый среди всех существующих. А вот у версий 14 и 14 Plus останется прошлогодний А15 Bionic.
  • iPhone 14 Plus будет дольше работать в автономном режиме.
  • Все версии 14 iPhone будут иметь виртуальную SIM-карту — eSIM. Исчезнет привычный лоток для «симки».
  • Новая модель сможет самостоятельно вызывать спасателей с помощью подключения к спутникам. Можно отправить сигнал «сос» и короткое сообщение близким.
Скриншот страницы iPhone 14
Скриншот страницы iPhone 14
apple.com/iphone-14/
2
А какая камера у iPhone 14?

С новым процессором камера iPhone 14 Pro сможет проводить 4 трлн операций с фотографией в секунду.
Теперь сенсор в камере — 48 мегапикселей вместо 12. А фокусное расстояние увеличилось до 24 мм.

Кстати, iPhone 14 и 14 Plus с камерой в 12 мегапикселей смогут захватывать до 49% больше света при съемке в неосвещенных локациях.

3
Что известно об Apple Watch Series 8?

Apple представила три версии флагманских часов — 8, второе поколение упрощенных SE и новые Ultra. Очередное поколение часов научилось обнаруживать автомобильные аварии и вызывать службу спасения. Также появился режим энергосбережения.

Теперь есть датчик измерения температуры. Но его будет использовать только приложение для контроля женского здоровья и менструальных циклов, сообщает Lenta.ru.

Новейшую версияю Ultra в серии Apple Watch позиционируют как часы для экстремалов и спортсменов. У них сапфировое стекло и титановый корпус, а работают они до 60 часов в особом режиме и оснащены обновленными GPS и компасом.

Телефон. iPhone.
Телефон. iPhone.
СС0
4
Почему AirPods стали Pro?

Обновленные AirPods получили чип H2 и улучшенную систему подавления внешних шумов. Она позволяет отфильтровать в два раза больше шума.

Беспроводные наушники Apple.
Беспроводные наушники Apple.
pixabay.com
5
Сколько будут стоить новые гаджеты?

Стоимость новых телефонов начинается с 799 и 899 долларов.

Цена GPS-версии часов составит 399 долларов, а модель с поддержкой сотовой связи оценили на 100 долларов дороже.

AirPods Pro будут стоить 249 долларов.

6
Когда начнутся продажи?

Все новые устройства поступят в продажу 16 сентября. Но в Россию Apple не поставит свою технику. Купить гаджеты можно будет либо в рамках параллельного импорта, либо у неофициальных продавцов.

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