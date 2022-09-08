iPhone нового поколения, наушники с чипом и часы с сенсором измерения температуры. Apple представила новинки

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А какая камера у iPhone 14?

С новым процессором камера iPhone 14 Pro сможет проводить 4 трлн операций с фотографией в секунду.

Теперь сенсор в камере — 48 мегапикселей вместо 12. А фокусное расстояние увеличилось до 24 мм.

Кстати, iPhone 14 и 14 Plus с камерой в 12 мегапикселей смогут захватывать до 49% больше света при съемке в неосвещенных локациях.